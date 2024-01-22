تدشين خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وكراكاس

وجرت مراسم التدشين تحت إشراف كل من وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, الذي يرأس اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
وتمت الرحلة عن طريق طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية الفنزويلية "كونفياسا", حيث تنقلت من مطار سيمون بوليفار الدولي إلى مطار هواري بومدين الدولي وعلى متنها وفد رسمي فنزويلي هام يرأسه وزير الإنتاج الفلاحي والاراضي, ويلمار ألفريدو كاسترو صوتيلدو, ويضم وزراء النقل والسياحة والصيد البحري ومسؤولين ورجال أعمال وكذا إعلاميين فنزويليين.
كما نقلت الطائرة الفنزويلية مساعدات موجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين, وهي عبارة عن هبة من السلطات الفنزويلية.
وتم استقبال الوفد الفنزويلي بالقاعة الشرفية للمطار, بحضور المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية, ياسين بن سليمان, ممثلين عن وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, والسفير الفنزويلي لدى الجزائر, خوان بوتيستا أرياس بالاسيو, والسفير الصحراوي لدى الجزائر, عبد القادر طالب عمر, ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, إضافة الى المدراء العامين للهيئات والمؤسسات تحت وصاية وزارة النقل.
وبالمناسبة, أكد السيد شرفة أن افتتاح هذا الخط الجوي المباشر الذي "يشهد على جودة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين", يأتي "لإعطاء بعد هام لتعزيز التعاون الثنائي إلى مستوى يليق بجودة الحوار السياسي بين الجزائر وفنزويلا".
كما شدد على أهمية هذا الخط في توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية وترقيتها بشكل ملموس إلى مستوى التطلعات.
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وفي نفس السياق, أعرب الوزير عن ارتياحيه لنوعية العلاقات الثنائية خاصة في المجال الفلاحي, لاسيما بعد التوقيع في يونيو 2023, في إطار الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية, على اتفاقين للتعاون في مجالي الفلاحة والصحة البيطرية.
من جانبه, وصف وزير الانتاج الفلاحي والاراضي الفنزويلي إطلاق هذا الخط الجوي "بالحدث تاريخي" الذي يأتي "تجسيدا لحلم الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز, وكذلك تطبيقا لتعليمات قيادتي البلدين".
وفضلا عن دوره في توطيد العلاقات ما بين الجانبين, فإن هذا الخط المباشر سيسمح للجاليات العربية والإفريقية والاسيوية التي تقطن بأمريكا الوسطى وجزر الكاريبي وأمريكا الجنوبية بالتنقل, مرورا بالجزائر, الى مختلف دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وحتى أوروبا, حسب السيد صوتيلدو.
وأشاد الوزير الفنزويلي في كلمته أيضا ب"مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين, وذلك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية", مبرزا أن "فنزويلا والجزائر تتقاسمان نفس القيم والمبادئ التاريخية".
وفي تصريحات صحفية, لفت الوزير الفنزويلي إلى التطور الهام الذي يعرفه التعاون مع الجزائر والذي تعدى الان قطاع الطاقة ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الفلاحة والسياحة والصيد البحري, بفضل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان.
وهنا, أشار إلى أن الوفد المرافق له يضم أكثر من 80 رجل أعمال يمثلون عدة قطاعات نشاط كالطاقة والفلاحة والسياحة والصناعة والتجارة, متوقعا ان تتوج المحادثات خلال هذه الزيارة بنتائج ستعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وفنزويلا.