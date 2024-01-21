معهد التكوين البنكي يطلق الدورة التكوينية للدفعة ال11 لشهادة مهنيي السوق المالية

الجزائر - أعلن معهد التكوين البنكي اليوم الاحد في بيان له عن إطلاق الدورة التكوينية للدفعة ال11 لشهادة مهنيي السوق المالية المندرجة في اطار تجسيد العرض التكويني لسنة 2024.

وأوضح ذات المصدر، ان اطلاق هذا التكوين من مركز التكوين التابع للمعهد التكوين البنكي بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة)، قد شهد حضور رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و المدير العام لبورصة الجزائر وكذا المدير العام لمعهد التكوين البنكي.

كما أشار البيان ذاته، الى ان برنامج شهادة مهنيي السوق المالية يهدف الى "تكوين جميع الفاعلين في السوق المالية"، او "أولئك الراغبين في الحصول على مهارات معترف بها في هذا المجال، سيما اطارات الشركات المهتمة و مسيري الأصول على مستوى المستثمرين المؤسساتيين و الصحفيين المختصين في المالية".

وتضم الدفعة ال11 من التكوين، مجموع 56 مشاركا اغلبهم من البنوك و شركات التامين و الصحفيين المختصين، يضيف ذات البيان، مؤكدا ان الناجحين يتمكنون بعد هذه الدورة التكوينية "من تحيين و تعزيز معارفهم و مهاراتهم المالية والرفع من فعاليتهم".

كما تمت الإشارة، الى ان "المهنيين في المالية و البنوك سيتمكنون بالتالي من الأخذ بعين الاعتبار بالرهانات الجديدة في مجال الاستثمار وصنع الفارق في نشاطهم المهني".

وأكد معهد التكوين البنكي أيضا أن هذا الطور التكويني الذي تدوم مدته 32 يوما موزعا على خمسة اشهر بالتناوب، سيصدق عليه كل من معهد التكوين البنكي و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و من تنشيط مهنيين في هذا المجال.

ويسمح خاصة "للمرشحين الناجحين بممارسة نشاط منظم في قطاع السوق المالي، يضيف ذات المصدر.