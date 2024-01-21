التوقيع بنواكشوط على اتفاقية تكوين بين المعهد الجزائري للبترول والشركة الموريتانية للمحروقات

وتأتي هذه الإتفاقية، الموقعة يوم الخميس الفارط، تتويجا للمباحثات "المعمقة" التي تم إجراؤها بين المعهد الجزائري للبترول لسوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، يضيف ذات المصدر.

وتهدف الإتفاقية، حسب البيان، لإقامة شراكة في مجال التكوين، وهذا عملا بمذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، بتاريخ 7 يونيو 2022.