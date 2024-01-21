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التوقيع بنواكشوط على اتفاقية تكوين بين المعهد الجزائري للبترول والشركة الموريتانية للمحروقات

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 17:05     الفئـة : اقتصــاد
التوقيع بنواكشوط على اتفاقية تكوين بين المعهد الجزائري للبترول والشركة الموريتانية للمحروقات

الجزائر - تم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط التوقيع على اتفاقية إطار في مجالات التكوين وتطوير المهارات والخبرات بين المعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك و الشركة الموريتانية للمحروقات، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لمجمع سوناطراك.

وتأتي هذه الإتفاقية، الموقعة يوم الخميس الفارط، تتويجا للمباحثات "المعمقة" التي تم إجراؤها بين المعهد الجزائري للبترول لسوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، يضيف ذات المصدر.

وتهدف الإتفاقية، حسب البيان، لإقامة شراكة في مجال التكوين، وهذا عملا بمذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، بتاريخ 7 يونيو 2022.

وفي هذا السياق، تم تحديد العديد من مجالات الشراكة ذات الصلة بتطوير المعارف التقنية والمهنية لفائدة مهندسي وعمال الشركة الموريتانية للمحروقات، على أن يتم الشروع في دورات التدريب خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، يقول البيان.

 

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التوقيع بنواكشوط على اتفاقية تكوين بين المعهد الجزائري للبترول والشركة الموريتانية للمحروقات
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 17:05     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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