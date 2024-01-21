شراكة: زيارة وفد أمريكي هام من رجال أعمال إلى الجزائر

الجزائر - شرع وفد أمريكي هام يضم رجال أعمال اليوم الأحد في زيارة إلى الجزائر لبحث فرص الاستثمار سيما في مجالات الطاقة و الاشغال العمومية, حسبما أعلنه رئيس مجلس الاعمال الجزائري-الأمريكي اسماعيل شيخون.

وفي مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الجزائرية, صرح السيد شيخون أن هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة ايام ستتميز بعقد لقاءات مع مسؤولي قطاعات الصناعة و الطاقة و الأشغال العمومية و الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و سوناطراك و سونلغاز و النفط و مدار و مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

كما أكد السيد شيخون أن القطاعات المستهدفة خلال هذه الزيارة تتمثل "أساسا في الطاقة و الاشغال العمومية" مضيفا أنه من بين هذا الوفد الذي يضم 26 متعاملا هناك ثلاث شركات متخصصة في الطاقات المتجددة ( الشمسية و الهيدروجين) اضافة إلى شركات نفطية كبرى على غرار أوكسي و شفرون.

وأضاف أن تواجد مؤسسات أمريكية مهمة يؤكد جاذبية السوق الجزائرية و تحسن مناخ الأعمال في الجزائر.

كما تطرق ذات المسؤول إلى ازدياد اهتمام المستثمرين الأمريكيين منذ المصادقة على قانون الاستثمار الجديد الذي أعطى ثقة للمتعاملين, بالإضافة إلى القانون الجديد المتعلق بالمحروقات.

وفيما يتعلق بقطاع الأشغال العمومية, يعمل المتعاملون في المشاريع الكبيرة وبناء البنية التحتية على غرار السكك الحديدية، حسب السيد شيخون, مؤكدا أنه "لأول مرة يقوم مجلس الاعمال الجزائري-الأمريكي بجلب مجموعات أمريكية كبيرة في هذا المجال, وسيكون عددها أربعة".

ومن جهة اخرى, أعلن السيد شيخون قدوم وفد مكون من متعاملين أمريكيين في نهاية شهر فبراير المقبل, والذين يرغبون في الاستثمار في مجال الحبوب والزراعة ومنتجات أخرى, خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الواسع.