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الجزائر تقترح إنشاء مركز امتياز لتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة في دول الجنوب

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 12:44     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر تقترح إنشاء مركز امتياز لتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة في دول الجنوب

كمبالا - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في كلمته التي ألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمام المشاركين في القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 والصين، الجارية أشغالها اليوم الأحد بكمبالا، أن الجزائر تتطلع لإطلاق مبادرة على مستوى دول الجنوب تتعلق باقتراح إنشاء مركز امتياز في مجال رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات والمبادرات بين الدول الأعضاء في هذا الفضاء.

وقد جاءت هذه المبادرة بعد أن استعرض الرئيس تبون رؤية الجزائر القائمة على "اعتبار العلوم والتكنولوجيا والابتكار مجالات خصبة للتعاون جنوب - جنوب، كونها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يستدعي تثمين مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية من خلال وضع سياسات لتطوير المواهب وتحفيز البحث والابتكار العلمي والتكنولوجي".

كما نوه رئيس الجمهورية بأهمية "إعطاء الأولوية للحلول التي من شأنها وضع حد للقيود والاحتكارات التكنولوجية والممارسات غير المنصفة التي تعرقل وصول دول الجنوب إلى هذه الأدوات والوسائل الحديثة والحيوية للتنمية".

وذكر الرئيس تبون في هذا السياق بجهود الجزائر الرامية إلى "تعزيز الحوار والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال المؤسسات الناشئة على الصعيد الإفريقي من خلال مساعيها لتنفيذ مخرجات الندوة الإفريقية الثانية للمؤسسات الناشئة التي التأمت في دورتها الثانية بالجزائر، شهر ديسمبر الماضي، والخطوات المتخذة لتأسيس إطار إفريقي لتطوير هذا النوع من المؤسسات بالتنسيق مع هيئات الاتحاد الإفريقي".

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 13:06
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الجزائر تقترح إنشاء مركز امتياز لتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة في دول الجنوب
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 12:44     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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