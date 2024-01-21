التسوق عبر الأنترنت: إصدار دليل خاص بالتجارة الإلكترونية لحماية المواطنين من النصب والإحتيال

و أوضحت الوزارة, أن هذا الدليل "يتضمن أربعة محاور أساسية تتناول الإطار المفاهيمي والمخاطر المتعلقة بالتسوق الالكتروني, ويقدم للمواطنين إرشادات بخصوص القيام بعمليات التجارة الالكترونية وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 18-05".

كما يقدم الدليل أيضا جملة من النصائح تهدف إلى "ضمان تسوق آمن عبر الانترنت وذلك بالتطرق إلى أبرز أساليب النصب والاحتيال المسجلة ومن ثمة كيفية التصرف في حالة التعرض للنصب و الاحتيال", مشيرا الى أن كل ذلك يرمي الى "توعية المواطنين والرفع من درجة يقظتهم".

و خلصت إلى أنه "تم إعداد هذا الدليل, المتاح للتحميل على الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة (www.mpt.gov.dz) باللغات العربية, الإنجليزية والفرنسية, وبالتعاون الوثيق وبمساهمة من كل من وزارتي المالية, التجارة وترقية الصادرات, وكذا قيادة الدرك الوطني, المديرية العامة للأمن الوطني , مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي".