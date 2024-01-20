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الخطوط الجوية الجزائرية: زيارة تفقدية لمعاينة ظروف تنقل المسافرين الدوليين عبر مطار الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 15:35     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - قام المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، بزيارة تفقدية على مستوى مطار الجزائر الدولي، خصت الرحلة الدولية الجزائر- أبيجان (كوت ديفوار)، بهدف معاينة ظروف تنقل المسافرين الدوليين على متن هذا الخط الجوي، حسبما أفاد به، يوم السبت، بيان للمؤسسة.

و أوضح ذات المصدر أن الزيارة, التي تمت مساء أمس الجمعة, تدخل في إطار "إستراتيجية تعزيز التواصل والتقرب من ركاب الجوية الجزائرية ومعرفة انطباعاتهم".

و بالمناسبة, يضيف البيان, كان للسيد  بن سليمان حوار "صريح و مباشر" مع معظم المسافرين, القادمين من أوروبا والمتوجهين نحو أبيجان, عبر مطار الجزائر الدولي, خصوصا حول "ظروف السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية و الخدمات المقدمة".

و لقت هذه المبادرة استحسانا عند المسافرين الايفواريين, الذين قدموا شروحات حول الامتيازات المقدمة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية والدوافع التي تجعلهم يفضلون اختيار المؤسسة الوطنية للتنقل من كوت ديفوار نحو أوروبا أو من أوروبا نحو كوت ديفوار عبر مطار الجزائر وعلى متن خطوط الجوية الجزائرية, حسب ذات المصدر.

و ذكر البيان أن برنامج الخطوط الجوية الجزائرية يوفر 3 رحلات أسبوعية (الأحد, الاربعاء والجمعة) بين الجزائر وأبيجان لتعزيز تواجد وتموقع الشركة في إفريقيا, بالإضافة الى خطوط نحو 10 عواصم افريقية اخرى بمعدل 52 رحلة أسبوعيا انطلاقا من مطار الجزائر.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 16:32
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الخطوط الجوية الجزائرية: زيارة تفقدية لمعاينة ظروف تنقل المسافرين الدوليين عبر مطار الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 15:35     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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