الخطوط الجوية الجزائرية: زيارة تفقدية لمعاينة ظروف تنقل المسافرين الدوليين عبر مطار الجزائر

و أوضح ذات المصدر أن الزيارة, التي تمت مساء أمس الجمعة, تدخل في إطار "إستراتيجية تعزيز التواصل والتقرب من ركاب الجوية الجزائرية ومعرفة انطباعاتهم".

و بالمناسبة, يضيف البيان, كان للسيد بن سليمان حوار "صريح و مباشر" مع معظم المسافرين, القادمين من أوروبا والمتوجهين نحو أبيجان, عبر مطار الجزائر الدولي, خصوصا حول "ظروف السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية و الخدمات المقدمة".