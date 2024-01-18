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توقيع إتفاقية بين وزارة الإتصال ولجنة تنظيم عمليات البورصة لتكوين الصحفيين في مجال المالية

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 19:17     الفئـة : اقتصــاد
توقيع إتفاقية بين وزارة الإتصال ولجنة تنظيم عمليات البورصة لتكوين الصحفيين في مجال المالية

 

الجزائر - تم، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، توقيع إتفاقية بين وزارة الإتصال ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، تنص على تنظيم دورات تكوينية لصالح الصحفيين في مجال المالية.

و أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من الامين العام لوزارة الاتصال, مختار خالدي, ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, يوسف بوزنادة.

و أوضح السيد خالدي ان "هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم دورات تكوينية لصالح الصحفيين من القطاعين العام والخاص في مجالات التقنيات المالية والنقدية والمصرفية".

و تابع ممثل الوزارة قائلا أن الهدف هو تمكين الصحفيين من التعمق في تغطية الفعاليات المالية والنشاطات البنكية، من أجل زرع ثقافة جديدة للمواطن فيما يخص التعاملات البنكية، مع "إعطاء مصداقية أكبر لهياكلنا المالية والبنكية".

و أضاف الأمين العام للوزارة أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية تأتي "في ظل القوانين الجديدة في مجال الاعلام التي تشترط على وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية التركيز على التكوين والدورات التدريبية لصالح الصحفيين".

من جهته, اكد السيد بوزنادة ان هذه الاتفاقية تسمح للصحفيين بالتعرف على كل المفاهيم المتعلقة بمجال المالية و تمكن في نفس الوقت، من خلال المقالات و التقارير الاعلامية، من نشر الثقافة والتربية المالية لدى الجمهور.

و على هذا الأساس، سيتم خلال هذه السنة تنظيم أيام اعلامية لفائدة الصحفيين بالإضافة إلى تكوين في مجال الأسواق المالية على مستوى معهد التكوين المصرفي بالجزائر العاصمة لمدة أربعة أشهر, سيسمح للصحفيين بالحصول على شهادة يمنحها المعهد تمكنهم من التحكم في عدة مجالات ترتبط بالاسواق المالية.

و ستنطلق الأسبوع المقبل أول دورة تدريبية على مستوى هذا المعهد, لفائدة عشرة صحفيين, ما سيمكنهم من اكتساب معارف حول مفاهيم متعلقة بالمالية والأعمال والشمول المالي.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيع إتفاقية بين وزارة الإتصال ولجنة تنظيم عمليات البورصة لتكوين الصحفيين في مجال المالية
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 19:17     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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