فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري: الإنطلاق في عملية بيع الأسهم إبتداء من 30 يناير

الجزائر- أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "COSOB"، في بيان لها يوم الخميس، عن إنطلاق عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري "CPA" إبتداء من 30 يناير الجاري كمرحلة أولى، بعرض بيع 22 مليون سهم، بقيمة 2300 دج للسهم الواحد.

و ستبدأ عملية بيع الأسهم "كمرحلة أولى بعرض البنك لبيع عام لـ 22 مليون سهم عادي قابل للزيادة حتى 60 مليون سهم, في حدود 30 بالمائة من رأس المال إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب العدد الأولي المحدد للأسهم"، حسب البيان. "و في حال لم يتم بيع جميع الأسهم المعروضة بحلول نهاية المرحلة الأولى, سيقوم البنك خلال السنة الجارية وبتواريخ ستحدد لاحقا, بإجراء عمليات بيع كتل تتم من طرف المساهم الرئيسي, أو يقوم بعملية عرض بيع عام إضافي وفقا للتشريعات المعمول بها في بورصة القيم المنقولة", يضيف البيان الذي أشار إلى أن "هذه العملية ستكون مفتوحة أمام جميع المكتتبين الذين شاركوا في المرحلة الأولى".

و يخص هذا العرض أربع فئات من أشخاص طبيعيين مقيمين من ذوي الجنسية الجزائرية وأشخاص طبيعيين عاملين لدى القرض الشعبي الجزائري ومستثمرين مؤسساتيين وكذا أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.

و بخصوص الخصائص الرئيسية لهذه العملية, أوضحت "كوسوب" أن عدد الأسهم المشكلة لرأس المال الاجتماعي يقدر ب200 مليون سهم, بقيمة اجمالية ب200 مليار دج، حيث تقدر القيمة الإسمية للسهم الواحد ب 1000 دج, بينما يقدر سعر البيع ب 2300 دج للسهم , فيما حدد تاريخ التمتع بالأسهم 1 يناير الجاري.

و بخصوص قيمة العرض، فقدرت ب94ر137 مليار دج لفترة اكتتاب حددت من 30 يناير الى غاية 28 فبراير, بينما حدد شكل السندات بأسهم غير مادية, مسجلة في حساب "سندات لدى ماسك الحسابات-حافظ السندات".

أما بخصوص تسعير هذه السندات، فسيتم ادراج أسهم الشركة في البورصة بعد انتهاء العملية وفقا للشروط المحددة في تشريعات بورصة القيم المنقولة.

و أشارت اللجنة الى أن الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالبيع هم القرض الشعبي الوطني, وبنك الفلاحة والتنمية الريفية, وبنك التنمية المحلية, وبنك الجزائر الخارجي, والبنك الوطني الجزائري, وصندوق الوطني للتوفير والاحتياط, وبنك "سوسيستي جينيرال الجزائر" و "تال ماركتس".

كما أوضح البيان أن الأرباح وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن أسهم القرض الشعبي الجزائري معفية من الضريبة على الدخل الاجمالي "IRG" أو الضريبة على أرباح الشركات "IBS", خلال فترة الخمس سنوات ابتداء من 1 يناير الجاري, وذلك وفقا لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2024.

و قد منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها خلال اجتماعها المنعقد اليوم تأشيرتها على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالطرح العام الأولي لبيع أسهم المؤسسة العمومية الاقتصادية "القرض الشعبي الجزائري" و هي شركة ذات أسهم,حسب البيان.

و سيتم وضع المذكرة الاعلامية المؤشر عليها ونشرة الاصدار تحت تصرف المستثمرين على مستوى المقر الاجتماعي للشركة المصدرة والوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالبيع وأيضا عبر المواقع الالكترونية لكل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها, وشركة تسيير بورصة القيم و الشركة المصدرة.