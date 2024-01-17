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أشغال عمومية : السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية تبسة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 13:02     الفئـة : اقتصــاد
أشغال عمومية : السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية تبسة

الجزائر - استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, نوابا من البرلمان بغرفتيه, عن ولاية تبسة, حيث تناول اللقاء جملة من انشغالات ساكنة الولاية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأضاف البيان أن اللقاء, الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة, بحضور إطاراتها المركزية, وكذا مدير الأشغال العمومية لذات الولاية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, شكل فرصة للسادة النواب لعرض ومناقشة انشغالات ساكنة ولاية تبسة, المتعلقة أساسا بتطوير البنية التحتية للطرق من خلال عمليات الازدواجية للمحاور الكبرى، وكذا صيانة وإعادة الاعتبار لعدة مقاطع عبر شبكة الطرقات المتواجدة في إقليم الولاية، وهذا موازاة مع اطلاق مشروع ازدواجية وتجديد وعصرنة خط السكة الحديدية المنجمية لنقل الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة الذي سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وبخصوص انشغالات النواب حول تأثير استغلال مناجم الفوسفات الجديدة على شبكة الطرقات، طمأن الوزير نواب البرلمان بانه "سيتم تحديث خط السكة الحديدية للولاية، مما سيسمح بالتكفل الكامل بنقل منتجات الحديد والفوسفات وكذا  تخفيف العبء الحالي على شبكة الطرقات".

كما أكد الوزير بانه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات من اجل تطوير هذه الشبكة بالنظر للاستثمارات المنجمية التي اطلقتها الدولة في  المنطقة".

وشدد السيد رخروخ كذلك على أنه "يولي أهمية بالغة لمساهمة قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية  للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمنطقة من خلال الأخذ بعين الاعتبار لجميع النقاط التي تم التطرق اليها خلال هذا اللقاء".

من جانب اخر، أسدى الوزير تعليمات "تقضي بايفاد لجنة  تقنية من الوزارة لمعاينة وضعية القطاع بولاية تبسة واقتراح الحلول اللازمة لتطويره".

آخر تعديل على الأربعاء, 17 جانفي 2024 13:11
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أشغال عمومية : السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية تبسة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 13:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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