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تظاهرة "رمضان في القصر": تنظيم الطبعة الرابعة من 9  مارس إلى 5 أبريل بقصر المعارض

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 12:43     الفئـة : اقتصــاد
أرشيف أرشيف

الجزائر - تنظم الطبعة الرابعة للمعرض التجاري "رمضان في القصر" من 9 مارس الى 5 أبريل القادمين بقصر المعارض (الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة)، حسب ما أعلنت عنه شركة الجزائر للمعارض، فرع مجمع "سافكس" اليوم الأربعاء في بيان لها.

وتأتي التظاهرة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المعظم، وستشكل فضاء لعرض و بيع مختلف المنتجات المطلوبة بكثرة خلال الشهر الكريم على غرار المواد الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية ملابس و منسوجات، أواني و مستلزمات، منتجات تقليدية وحرفية ، مواد التغليف، مواد التنظيف و أخرى، حسب ما جاء في بيان الشركة المنظمة.

وعرفت هذه التظاهرة، حسب البيان، ديناميكية من حيث المشاركة منذ طبعتها الأولى المنظمة سنة 2021، وأنها جلبت اهتمام الشركات الجزائرية الناشطة في مختلف القطاعات و الشعب.

ويمثل المعرض السنوي واجهة "تجلب اهتمام المواطنين ممن يرغبون في اقتناء كل جديد مطروح في السوق" كما يأتي ل"تلبية حاجيات ورغبات المستهلك و العائلة الجزائرية تحسبا لشهر رمضان المعظم"، حسب ذات المصدر الذي أكد أن "تسجيلات العارضين لهذه الطبعة الجديدة  قد انطلقت ولا تزال متواصلة في الموقع الرسمي عبر المنصة الرقمية الخاصة بذلك".

وعرفت الطبعة السابقة مشاركة 50 عارضا يمثلون مختلف الشعب في مساحة عرض اجمالية تقدر ب 23000  م ، حسب الشركة المنظمة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تظاهرة "رمضان في القصر": تنظيم الطبعة الرابعة من 9  مارس إلى 5 أبريل بقصر المعارض
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 12:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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