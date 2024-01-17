اجتماع الحكومة: دراسة عدد من الملفات تخص عدة قطاعات -

البنك الجزائري بموريتانيا يفتتح وكالتين في مدينتين جديدتين قريبا -

الشركة الجزائرية القطرية للصلب: توقعات بإنتاج 9ر1 مليون طن من منتجات الحديد في 2024 -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية الكونغولي -

السيد عطاف يشدد على حاجة القضية الفلسطينية إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز -

تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من 27 الى 31 مايو بكينيا -

أشغال عمومية : السيد رخروخ يستقبل نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية تبسة -

محكمة سيدي أمحمد: الشروع في محاكمة الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات -

عطاف يؤكد التزام الجزائر بالمساهمة في تحقيق انطلاقة جديدة للدور النشط لحركة عدم الانحياز -

تظاهرة رمضان في القصر : تنظيم الطبعة الرابعة من 9 مارس إلى 5 أبريل بقصر المعارض -

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الخميس لطرح أسئلة شفوية -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب -

كأس إفريقيا (الجولة الاولى/ المجموعة الثالثة): المنتخب الوطني الجزائري يفوز على الغابون ب31-27 -

السيد مراد يعقد اجتماعا للاطلاع على مستوى تقدم مشاريع عصرنة القطاع وتسطير أولويات العمل لسنة 2024 -

سجل تجاري: تجميد قرار إلغاء الاختبارات والتحاليل الطبية من قائمة أنشطة الصيادلة -

إدانة فرحات مهني و 6 متهمين آخرين ب 20 سنة سجنا نافذا -

سوناطراك جاهزة لتصدير خبرتها في مجال تحلية مياه البحر -

كأس إفريقيا للأمم -2023 (الجزائر) : الآن، علينا أن نفكر في الفوز أمام بوركينافاسو -

كأس افريقيا للأمم: سليماني يبلغ عتبة 100 مباراة دولية مع الخضر -