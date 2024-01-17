سوناطراك جاهزة لتصدير خبرتها في مجال تحلية مياه البحر

وهران - أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي مساء اليوم الثلاثاء بوهران أن المجمع جاهز لتصدير خبراته فيما يخص تحلية مياه البحر.

وقال السيد حشيشي في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية الى مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض (غرب وهران) أن "سوناطراك اكتسبت خبرة كافية في مجال تحلية مياه البحر وأنها تملك كفاءات في مجال انجاز و تسيير هذه المحطات".

وأشار الى أن "سوناطراك متواجدة اليوم في أنحاء مختلفة من العالم وأنها قادرة على استلام مشاريع لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر أينما سنحت الفرصة".

وفيما يخص تقدم أشغال انجاز محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض أبرز الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أنه "جد راض بنسبة تقدم الأشغال خاصة وأن المشروع يجسد بأيادي جزائرية 100 بالمائة".

وأكد ذات المسؤول أن "سوناطراك تلتزم بإنجاز المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر الخمسة التي أقرها البرنامج الاستعجالي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل توفير الماء الشروب، في الآجال المحددة وبمقاييس عالمية".

وفيما يتعلق بالإدماج فقد أبرز بأن "الإنجاز والتسيير جزائري محض، و تبقى التجهيزات الوحيدة التي تم استيرادها"، مؤكدا أن "نسبة الادماج فيما يتعلق بالتجهيزات ستزيد بشكل تدريجي".

كما أشار السيد حشيشي الى أن "المشروع سيدخل مرحلة مهمة ألا وهي تركيب التجهيزات، حيث أسدى تعليمات بالسهر على استلامها وتركيبها في الآجال المحددة".

وشدد على أهمية البدء في التفكير بتحضير الفرق التقنية التي ستقوم بتسيير المحطة من الآن، مشيرا الى أن "التكوين بصفة استباقية سيسمح بتسيير المحطة بنجاعة.

للتذكير تقدر طاقة انتاج محطة تحلية مياه البحر للرأس الأبيض ب 300 ألف متر مكعب يوميا حيث تشرف على انجازها الشركة الجزائرية للطاقة التي تعد أحد فروع مجمع سوناطراك وينتظر استلام هذه المنشأة في أواخر سنة 2024.