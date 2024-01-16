عون يستقبل رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة

و خلال هذا اللقاء, "استمع الوزير إلى المهام الأساسية لهذه البورصة والمكونة من شبكة من البورصات الفرعية في كل من وسط, شرق, غرب وجنوب البلاد, والأهمية التي تلعبها البورصة اليوم في تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص", حسب البيان.

و أكد رئيس البورصة أنه "يجب الالتزام بالقوانين وتكثيف العمل مع المجمعات بعقد العديد من الاتفاقيات لتجسيد تعاون حقيقي والتوجه نحو شراكات من شأنها تطوير النسيج الصناعي الوطني".

من جهته, أكد الوزير أنه "سيتكفل بجميع هذه النقاط وسيكون هناك لقاء تشاوري مع المجمعات الصناعية العمومية والبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة لطرح جميع هذه النقاط بداية شهر فيفري المقبل لتطوير نشاطات المؤسسات من خلال شراكات استراتيجية بين المجمعات الصناعية والمناولين, خاصة ما تعلق بمقترح بإنشاء هياكل على مستوى المجمعات", يضيف البيان.