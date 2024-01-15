عنابة: إسترجاع 215 هكتارا من العقار الصناعي بمحيط مركب سيدار الحجار سيوجه لبعث مشاريع إستثمارية

عنابة - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، يوم الإثنين بعنابة بأنه تم إسترجاع ما مجموعه 215 هكتارا من العقار الصناعي بمحيط مركب سيدار الحجار للحديد والصلب سيوجه لبعث مشاريع إستثمارية تعزز القدرات الإنتاجية الوطنية من مختلف المواد والمنتجات.

و أوضح الوزير خلال تفقده للعقار الصناعي المسترجع في إطار زيارة عمل وتفقد خص بها مركب سيدار الحجار بعنابة, بأن "65 هكتارا من ذات العقار متواجد داخل المساحة التي يشغلها هذا المركب".

كما أبرز السيد عون بأن "الأولوية في استغلال وتثمين هذا الرصيد الهام من العقار الصناعي المسترجع بمحيط مركب سيدار الحجار ستعطى للاستثمارات المهيكلة و ذات العلاقة بفروع الحديد والصلب", متطرقا في هذا الإطار إلى أهمية استحداث نسيج صناعي متكامل بمحيط ذات المركب.

و أضاف الوزير بأن المشاريع الاستثمارية المولدة للثروة سواء كانت عمومية أو خاصة "ستجد في العقار الصناعي المسترجع بمحيط مركب سيدار الحجار والذي يتوفر على شروط التهيئة والربط بالشبكات, وعاء لتجسيد هذه المشاريع في أقرب الآجال", مبرزا "ضرورة استغلال هذا العقار الصناعي لبعث ديناميكية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية إيجابية بالمنطقة".

من جهة أخرى، أبرز الوزير بأن الجهود المتظافرة على المستوى الوطني لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل مكنت لحد الساعة من استرجاع 6.000 هكتار من العقار الصناعي الذي سيوجه للاستثمار و استحداث أنشطة منتجة و مثمنة وفق القانون الجديد للاستثمار. و خلال زيارته لمركب سيدار الحجار، وقف السيد عون على ظروف سير العمل بالفرن العالي رقم 2 الذي استأنف النشاط من جديد في ديسمبر المنصرم بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب التذبذب في التموين بمادة الفحم الحجري حيث أكد على ضرورة التحكم في عمليات التموين بهذه المادة لتفادي التوقفات المتكررة لهذا الفرن. كما حذر بأن "أي توقف عن النشاط بالفرن العالي مستقبلا سيكون غير مقبول".

و استمع الوزير بذات الموقع لثلاثة عروض حول "قدرات الإنتاج الحالية بمركب سيدار الحجار و آفاق تطويرها" و "الإستراتيجية التي تم ضبطها لتطوير وتنويع الإنتاج بذات المركب على المدى القريب" علاوة على "مشروع الانتقال التكنولوجي والطاقوي للمركب في آفاق 2030 ".

و حددت توقعات الإنتاج لمركب سيدار الحجار للسنة الجارية ب 600 ألف طن من منتجات الحديد والصلب التي تجمع بين المواد الحديدية الطويلة والمسطحة و المواد المدرفلة وحديد الخرسان والأنابيب غير الملحمة وغيرها, حسبما تم إيضاحه.

و يشغل مركب سيدار الحجار ما مجموعه 5.605 عمال و قد سجل خلال السنة المنقضية تصدير ما قيمته 22 مليون دولار من منتجات الحديد والصلب.