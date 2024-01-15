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ضمان إجتماعي: دعوة أرباب العمل إلى التصريح السنوي بالأجور والأجراء قبل 31 يناير الجاري

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 18:24     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر- دعت وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء أرباب العمل إلى ضرورة التصريح السنوي بالأجور والأجراء عبر البوابة الإلكترونية وذلك قبل 31 يناير الجاري، حسب ما أورده يوم الإثنين بيان لذات الوكالة.

و أوضح نفس المصدر أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق "المخطط الاستراتيجي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الرامي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتكافؤ الاجتماعي والتكفل بالمؤمنين لهم اجتماعيا ومستخدمي الصندوق".

و لأجل ذلك, تدعو وكالة الجزائر أرباب العمل التابعين لجميع القطاعات للولوج إلى البوابة الإلكترونية للصندوق من أجل "التصريح بالنشاط والعمال عن بعد بطريقة بسيطة وحديثة وسريعة تتكيف مع احتياجات أرباب العمل الخاصة باحترام المواعيد النهائية لدفع الاشتراكات دون عناء التنقل إلى الصندوق".

و ذكرت الوكالة بأنه "يتعين على أرباب العمل إيداع التصريح السنوي للأجر والأجراء خلال ثلاثين يوما بعد نهاية كل سنة وأن كل تأخر بعد تاريخ 31 يناير يؤدي إلى تسليط عقوبات على أرباب العمل المخالفين للقانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي".

آخر تعديل على الإثنين, 15 جانفي 2024 20:03
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ضمان إجتماعي: دعوة أرباب العمل إلى التصريح السنوي بالأجور والأجراء قبل 31 يناير الجاري
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 18:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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