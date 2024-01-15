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وزير الفلاحة يجتمع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 10:24     الفئـة : اقتصــاد
وزير الفلاحة يجتمع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة

الجزائر - عقد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، لقاء مع أعضاء مجلس الإدارة للغرفة الوطنية للفلاحة، تم خلاله مناقشة عدة مواضيع وقضايا تهم القطاع الفلاحي والفلاحين، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للوزارة.

ويندرج هذا الاجتماع، الذي جرى أمس الأحد، في اطار "العمل التنسيقي والتشاوري بين كل الفاعلين في القطاع من أجل تجسيد مختلف البرامج، لاسيما تطوير الزراعات الإستراتيجية، وحماية الثروة الحيوانية، والرقمنة، وغيرها من المسائل المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي"،  حسبما أكده ذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الفلاحة يجتمع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 10:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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