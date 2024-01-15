السيد فايد يشرف على مراسم تسليم رسائل المهام للمدراء العامين لوزارة المالية

الجزائر - أشرف وزير المالية لعزيز فايد, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, على مراسم تسليم رسائل المهام, والتي تتضمن عقود الأهداف والأداء, للمدراء العامين لوزارة المالية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وفي كلمة ألقاها في خلال مراسم التسليم التي جرت بمقر الوزارة بحضور المدراء العامون ورؤساء المصالح المركزية, أكد السيد فايد على "الأهمية البالغة التي يمثلها حدث التسليم الرسمي لرسائل المهام, باعتباره معلما هاما في تحقيق النهج الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز أداء مختلف المصالح الوزارية, حيث تتضمن هذه الأخيرة تفاصيل المهام المحددة لكل هيكل من هياكل وزارة المالية, مدعوم بعقود الهدف والأداء (COP)".

"كما تعد رسائل المهام وثيقة استراتيجية تحدد محاور أولويات العمل والأهداف المرسومة ومؤشرات قياس النتائج المراد تحقيقها, وبذلك تصبح مؤشرات قياس النتائج معايير ملموسة لتقييم مدى التقدم الذي تم إحرازه وضمان تحقيق الأهداف المسطرة", يوضح الوزير حسبما جاء في البيان.

وأكد السيد فايد أن هذا اللقاء "لا يجسد الالتزام بالأداء فحسب, بل يرمز أيضا إلى الرغبة في خلق رابط وثيق بين رؤية الحكومة والأهداف الوزارية والإجراءات التنفيذية داخل وزارة المالية", مشيرا إلى أن "رسائل المهام تعد إطارا صارما ومتماسكا لتوجيه مختلف الأعمال الوزارية".

وبالمناسبة, أكد السيد فايد أن "الهياكل المدمجة بالفعل في عملية الميزانية الجديدة تتقارب بشكل طبيعي نحو إطار الإدارة القائمة على الأداء على النحو المحدد في القانون الأساسي لقوانين المالية (LOLF), أما بالنسبة للهياكل الأخرى, يتضمن تصميم عقود الأداء تحديد الأهداف وفقا لمهامها المحددة مسبقا".

كما شجع الوزير على التعامل مع التحديات المرتبطة بتحديد الأهداف والمؤشرات للهياكل التي لا يوجه عملها بشكل مباشر نحو توفير الخدمات العامة.

وفي ختام كلمته, أكد السيد فايد على أن مراسم تسليم رسائل المهام "تمثل بشكل واضح وحدة العمل والتماسك الضروريين لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال توحيد كل الجهود بهدف بناء مستقبل مالي واقتصادي قوي ومزدهر", وفقا للمصدر ذاته.