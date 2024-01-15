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الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يدعو الشباب لشراء الحصص الاجتماعية والانخراط في تسيير الصناديق الجهوية

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 08:34     الفئـة : اقتصــاد
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يدعو الشباب لشراء الحصص الاجتماعية والانخراط في تسيير الصناديق الجهوية

 الجزائر - دعا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, في بيان لها اليوم الاحد, الشباب إلى شراء حصص اجتماعية في الشركة وعلى  والانخراط في تسيير صناديقه الجهوية.

وأوضح البيان أنه "من أجل تنويع قاعدته, يشجع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الشباب على شراء الحصص الاجتماعية, وعلى الانخراط في تسيير الصناديق الجهوية من خلال التقدم كمرشحين لانتخابات مجالس الإدارة, مما يسمح لهم بالدفاع عن حقوقهم وفي الوقت نفسه زيادة النفوذ إلى سوق التأمينات الفلاحية".

وتهدف السياسة المنتهجة من قبل الصندوق التي تشكل رصيد كبيرا للصناديق الجهوية الى "التقرب من الشباب من ناحية والرفع من وعيهم وتشجعيهم على تأمين ممتلكاتهم لحماية داخلهم بشكل أفضل من ناحية أخرى".

كما أكد الصندوق الوطني أنه "عازم على تنفيذ جميع وسائله وخبرته لتشجيع ودعم أعضائه الذين سينضمون إليه بهدف إحداث المزيد من التغييرات الإيجابية والتي ستعود بالمنفعة العامة على هذا القطاع الاستراتيجي", وفقا للمصدر.

وسيكون ذلك من خلال "نهج قائم على تحديث وسائل الإنتاج والتقنيات الجديدة خاصة في القطاع الفلاحي وهذا من أجل تحسين الإنتاج والإنتاجية والمشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد, ناهيك عن استدامة نشاط الفلاحين والأسر المنتجة وبالتالي ضمان أمننا الغذائي".

وأضاف البيان الذي جاء بمناسبة رأس السنة الأمازيغية أنه "اليوم وبالرغم من تحديث سياسته الإدارية, فإن الصندوق موجود على أرض الواقع لتخليد قيمه التعاونية من خلال دعوة كل المنتسبين للعالم الفلاحي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا المرأة الريفية والفاعلين في الصناعات التحويلية الغذائية للانخراط والاشتراك في رأس المال الاجتماعي لصناديق التعاون الفلاحي, غرس مفهوم التعاضد في نفوسهم على أساس المسؤولية وتوفير المعلومات الكافية لقياس درجة الأهمية والمسؤولية التي يتولاها منصب العضو المنتخب".

آخر تعديل على الإثنين, 15 جانفي 2024 08:56
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الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يدعو الشباب لشراء الحصص الاجتماعية والانخراط في تسيير الصناديق الجهوية
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 08:34     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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