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الجوية الجزائرية: استئجار ثلاث طائرات للاستجابة للطلب المتزايد

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:47     الفئـة : اقتصــاد
الجوية الجزائرية: استئجار ثلاث طائرات للاستجابة للطلب المتزايد

الجزائر - قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية باستئجار ثلاث طائرات ذات حمولة كبيرة, قصد الاستجابة لمتطلبات برنامج رحلاتها المسطر, حسب ما أفاد به, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, المدير العام للشركة, ياسين بن سليمان.

وأوضح السيد بن سليمان في تصريحات صحفية على هامش جلسة بمجلس الأمة عرض فيها وزير النقل القانون المعدل والمتمم لقانون الطيران المدني أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية للمجلس, أن الشركة أطلقت خطة لاستئجار الطائرات بغرض تلبية الطلبات على رحلاتها خلال فترة الذروة, لاسيما في موسم الصيف والحج, حيث تم إلى غاية اليوم استئجار ثلاث طائرات ذات حمولة كبيرة.

وأضاف المدير العام أن تنفيذ هذا البرنامج متواصل حيث سيتم استئجار طائرات أخرى.

وبخصوص برنامج تدعيم أسطول الجوية الجزائرية, أكد المتحدث ان الشروع في استلام الطائرات ال15 التي تقرر اقتناؤها سيتم في 2025 على أن تستمر العملية إلى غاية 2027.

آخر تعديل على الأحد, 14 جانفي 2024 21:11
كلـمات مفتـاحيــة :
الجوية الجزائرية: استئجار ثلاث طائرات للاستجابة للطلب المتزايد
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:47     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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