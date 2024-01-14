سوناطراك والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوقعان على ملحق لمذكرة التفاهم بين الطرفين

و تم التوقيع على الملحق من طرف كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, ونظيره رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط, فرحات عمر بن قدارة, وذلك على هامش مشاركة سوناطراك في فعاليات الطبعة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة يومي 13 و14 يناير بالعاصمة طرابلس.

و يهدف هذا الملحق إلى إثراء محاور التعاون بين الطرفين من خلال دمج مجالات نشاطات جديدة متمثلة في استكشاف وتطوير الموارد التقليدية وغير التقليدية, حسب البيان.

كما يتضمن الملحق تطوير الاستكشافات النفطية والغازية للحقول الهامشية غير المستغلة, مع تنفيذ تقنيات الاسترجاع الثانوي والثالث للمكامن الناضبة بالإضافة الى تطوير النشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وكذا التكوين وتبادل الخبرات.