سوناطراك والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوقعان على ملحق لمذكرة التفاهم بين الطرفين

و تم التوقيع على الملحق من طرف كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, ونظيره رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط, فرحات عمر بن قدارة, وذلك على هامش مشاركة سوناطراك في فعاليات الطبعة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة يومي 13 و14 يناير بالعاصمة طرابلس.
و يهدف هذا الملحق إلى إثراء محاور التعاون بين الطرفين من خلال دمج مجالات نشاطات جديدة متمثلة في استكشاف وتطوير الموارد التقليدية وغير التقليدية, حسب البيان.
كما يتضمن الملحق تطوير الاستكشافات النفطية والغازية للحقول الهامشية غير المستغلة, مع تنفيذ تقنيات الاسترجاع الثانوي والثالث للمكامن الناضبة بالإضافة الى تطوير النشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وكذا التكوين وتبادل الخبرات.
كما وقع من جهة أخرى, فرع مجمع سوناطراك "سيباكس" والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط, خلال ذات المناسبة, على تعديلين يتعلقان بتمديد فترات التنقيب على مستوى الرقعتين التعاقديتين 95/96 و65 الواقعتين بحوض غدامس بليبيا.
و كانت قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد فرصة لمناقشة تحديات ومستقبل قطاع الطاقة في إفريقيا والعمل على تقييم وتنفيذ الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة المرتبطة بقدرات الطاقة الشمسية في القارة الافريقية, حسب البيان.
و شهد هذا الحدث الطاقوي مشاركة المؤسسات النفطية العالمية الكبرى على غرار سوناطراك, كما تميز بمداخلات ونقاشات "ثرية" لكبار مسؤولي قطاع الطاقة.
و بهذه المناسبة دعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية جميع الشركات الأجنبية للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا.
و خلال هذا الحدث, شارك السيد حشيشي في جلسة نقاش حول موضوع "الطاقة" حيث تطرق في كلمته الى التحديات التي تمليها الاحتياجات المستقبلية للطاقة, وتحديدا الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة انتقالية أساسية و محورية, فضلا عن اعتماد الطاقات المتجددة التي تحقق مكاسبا اقتصادية واجتماعية وتساهم في التقليل من البصمة الكربونية, وفقا للبيان.