سونلغاز تعلق قطع الكهرباء والغاز على المتخلفين عن سداد الفواتير طيلة بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم

الجزائر - أعلن مجمع سونلغاز, اليوم الأحد, تعليق قطع الكهرباء والغاز على الزبائن المتخلفين عن سداد فواتيرهم, وهذا طوال أيام بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم "كان 2023" الجارية في كوت ديفوار بمشاركة المنتخب الوطني.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المجمع, خليل هدنة, في تصريح صحفي: "تزامنا مع انطلاق كأس إفريقيا للأمم +كان 2023+ والجارية فعاليتها في كوت ديفوار في الفترة الممتدة من 13 يناير الى 11 فبراير والتي تشهد مشاركة المنتخب الجزائري ممثلا للألوان الوطنية, وتجسيدا لمبدأ مؤسسة المواطنة, قررت سونلغاز تعليق قطع الكهرباء والغاز على المواطنين المتخلفين من تسديد الفواتير طوال أيام البطولة".

ويأتي ذلك "تأكيدا عن حرص سونلغاز الدائم والمستمر في دعم ومرافقة كل الفعاليات والمشاركات الرياضية الجزائرية في الداخل والخارج, وكذا ضمانا لحق المواطن الجزائري في متابعة هذا الحدث الكروي الهام تشجيعا كذلك للمنتخب الوطني", يضيف المصدر ذاته.