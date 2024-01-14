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سكك حديدية: إطلاق سبعة مشاريع لربط صوامع تخزين الحبوب بالشبكة، ثلاثة منها ستستلم قريبا

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 12:02     الفئـة : اقتصــاد
أرشيف أرشيف

الجزائر - أطلقت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)، سبعة مشاريع لربط الصوامع الخرسانية التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، ثلاثة منها ستستلم قريبا، وذلك في إطار مساعي المساهمة في الرفع من قدرات تخزين ونقل الحبوب، حسبما أكده مسؤول بالوكالة.

وأوضح المدير المكلف بالإعلام ب "أنسريف"، مزار عبد القادر، ل/وأج أن الوكالة تعمل على ربط ثلاثة صوامع خرسانية بشبكة السكك الحديدية، بكل من الخروب (قسنطينة)، بوشقوف (قالمة) وبازول (جيجل).

وأشار السيد مزار أن الأشغال بخطوط الربط الثلاثة "تقترب من نهايتها، حيث ستستلم هذه المشاريع قريبا"، لافتا أن الأشغال تتكفل بها كل من الشركة الوطنية للبنية التحتية للسكك الحديدية (إنفرا راي)، وشركة الهندسة الحضرية لمدينة الجزائر العاصمة، بمتابعة ومراقبة من شركة الدراسات التقنية وهندسة السكة الحديدية.

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول ذاته أن أربعة مشاريع مماثلة "من المتوقع أن تنطلق قريبا"، لربط أربعة صوامع أخرى لتخزين الحبوب، تابعة أيضا للديوان الجزائري المهني للحبوب.

ويتعلق الأمر بالصوامع المتواجدة بكل من التلاغمة (ميلة)، وادي تليلات (وهران)، عين تالوت (تلمسان) وحمر العين (تيبازة)، مشيرا أن هذه المشاريع تدخل في إطار تعزيز الشبكة اللوجيستيكية للسكة الحديدية، وذلك "بما يتماشى مع توجهات الدولة في الرفع من قدرات تخزين ونقل الحبوب بغية ضمان وفرتها على مستوى جميع التراب الوطني".

وأكد السيد مزار أن "أنسريف" تعمل أيضا على مشاريع مماثلة لربط المناطق الصناعية الجديدة وعدد من منشآت مؤسسة "نفطال"، وكذا منشآت حيوية أخرى عبر البلاد بشبكة السكة الحديدية.

 

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سكك حديدية: إطلاق سبعة مشاريع لربط صوامع تخزين الحبوب بالشبكة، ثلاثة منها ستستلم قريبا
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 12:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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