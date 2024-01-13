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أحياء "عدل": إطلاق عملية بيع بالتراضي لمحلات تجارية وخدماتية

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 14:36     الفئـة : اقتصــاد
أحياء &quot;عدل&quot;: إطلاق عملية بيع بالتراضي لمحلات تجارية وخدماتية

الجزائر -  أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في بيان لها عن إطلاق عملية بيع بالتراضي لمحلات تجارية وخدماتية، على مستوى العديد من الأحياء السكنية بصيغة البيع بالإيجار في مختلف ولايات البلاد.

وأوضحت الوكالة في بيانها أن التسجيل الأولي لاقتناء هذه المحلات، يتم عبر الولوج إلى موقعها الإلكتروني والضغط على الخانة "بيع المحلات"، مؤكدة أنه يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي، يحمل الجنسية الجزائرية، التقدم لشراء هذه المحلات.

ويتوجب على كل مسجل التقرب إلى المديريات الجهوية أو المديريات الولائية للوكالة، في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التسجيل خلال الأيام المفتوحة (من يوم الأحد إلى يوم الخميس).

و"في حالة عدم احترام هذه الآجال، يتم إلغاء التسجيل تلقائيا، ولا يتم قبول أي طعن"، يضيف البيان.

جدير بالذكر، أن وكالة "عدل"، أعلنت نهاية شهر ديسمبر المنصرم، عن إطلاق عملية بيع للمحلات، على مستوى الأحياء السكنية بصيغة البيع بالإيجار، موجهة لفائدة ممتهني قطاع الصحة وحاملي الشهادات في مجال الطب بمختلف تخصصاته.

ونظرا للعدد الكبير من المسجلين والراغبين لاقتناء هذه المحلات، "تم توقيف عملية التسجيل مؤقتا، وذلك من أجل دراسة طلبات وملفات المسجلين مع مراعاة الرقم الكرونولوجي والملف المطلوب"، حسب الوكالة.

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أحياء "عدل": إطلاق عملية بيع بالتراضي لمحلات تجارية وخدماتية
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 14:36     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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