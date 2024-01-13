بنك الفلاحة والتنمية الريفية: 199 ألف فلاح إستفادوا من قرض الرفيق في موسم 2024/2023

الجزائر- إستفاد أكثر من 199 فلاح من تمويلات في إطار قرض "الرفيق"، الذي يمنحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"، برسم الموسم الفلاحي الحالي 2024/2023، حسبما علمته "وأج" لدى هذا البنك العمومي.

و فقا لحصيلة أولية لبنك "بدر", بلغ عدد المستفيدين من قرض الرفيق إلى غاية نوفمبر 2023 ما مجموعه 199 ألف و600 فلاح, استفادوا من تمويلات مقدرة بحوالي 330 مليار دج, 54 بالمائة منها وجهت لشعبة الحبوب, أي ما يعادل حوالي 177 مليار دج.

و اوضحت مديرة التسويق والاتصال بالبنك, كنزة لارباس, أن قرض الرفيق يعتبر الأكثر طلبا على مستوى وكالات البنك التجارية, مرجعة إقبال الفلاحين عليه إلى الإجراءات التنظيمية والتسهيلات المستحدثة للاستفادة منه.

و مقارنة بحجم الطلبات الذي عرف "ارتفاعا محسوسا" هذا العام, فإن نسبة معالجة الملفات والمصادقة عليها كانت "ممتازة", حسب المسؤولة.

و فضلا عن شعبة الحبوب التي استحوذت على حصة الاسد من القروض, تتعلق التمويلات الخاصة بالملفات المصادق عليها بمختلف المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي, من أجل اقتناء مختلف المدخلات والبذور والمواد الأولية الخاصة بتربية المواشي وغيرها.

يذكر أن قرض الرفيق عبارة قرض استثماري, مدعم بشكل كلي من طرف الدولة موجه لتمويل الفلاحين ومربي المواشي, الذين يمارسون نشاطاتهم على شكل فردي أو منظمين على شكل تعاونيات أو مجمعات اقتصادية حيث يضم أكثر من 350 مجال فلاحي.

من جهة أخرى, كشفت المسؤولة أن البنك يعتزم خلال السنة الجارية مواصلة تطبيق مخطط توسيع شبكته التجارية التي "تعتبر الأكبر في الجزائر", عبر افتتاح ست وكالات جديدة تضاف إلى وكالاته ال 343 الموزعة عبر كامل التراب الوطني, فضلا عن طرح "منتجات كلاسيكية جديدة موجهة للحرفيين والمهن الحرة".

ودائع الصيرفة الإسلامية تجاوزت 22 مليار دج

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية, كشفت السيدة لارباس أن "البنك تمكن منذ اعتماده لهذا النشاط في 2021 وإلى غاية نهاية سنة 2023 من تسجيل أكثر من 22 مليار دج من الموارد المالية, وما يفوق 30 ألف حساب من مختلف صيغ الصيرفة الاسلامية, لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين".

و تعتبر هذه الحصيلة الأولية "إيجابية" وتؤكد وجود طلب كبير من طرف الزبائن على هذه الصيغة.

و يتم تسويق المنتجات الإسلامية لبنك "بدر" عبر 81 شباك خاص بهذا النمط من الصيرفة وأربع وكالات متخصصة, فيما يعتزم البنك مواصلة تعميم هذه الشبابيك خلال السنة الجارية لتشمل تدريجيا جميع وكالاته التجارية الأخرى عبر كامل التراب الوطني, حيث سيتم فتح 23 شباكا إسلاميا "على الأقل".

و نظرا للمنحى التصاعدي الذي يعرفه الطلب على هذا النوع من الصيرفة, استصدر البنك مؤخرا رخصة لتسويق منتجات جديدة من بنك الجزائر بعد تحصله على المطابقة الشرعية من المجلس الإسلامي الأعلى للصناعة المالية, منها تمويلات للاستهلاك تتمثل في "مرابحة التجهيزات المنزلية" و"مرابحة شراء دراجة نارية" و"مرابحة شراء سيارة" بنسبة قد تصل 90 بالمائة من قيمتها, والذي "سيتم طرحه عند توفر المركبات المصنعة محليا".

كما سيطرح البنك خلال السنة الجارية 2024, منتجات بنكية جديدة أخرى مطابقة للشريعة الإسلامية بصيغة "الإجارة" لتمويل المؤسسات والأفراد, تضاف إلى المنتجات ال 14 التي يتم تسويقها حاليا, تضيف السيدة لارباس.

من جهة أخرى, وفي إطار مساعيه لتعزيز الشمول المالي, يعتزم البنك خلال الأيام القادمة إطلاق خدمة جديدة تسمح للمواطنين بتقديم طلب تمويل عن بعد, طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم, وذلك عن طريق موقعه الالكتروني, وعلى إثر ذلك يتم ضبط موعد على مستوى الوكالة البنكية المعنية مع المكلف بالزبائن قصد استكمال الاجراءات.

أما بخصوص الدفع الالكتروني, فقد قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتوزيع أكثر من 300 ألف بطاقة بنكية لفائدة زبائنه المستوى الوطني وأكثر من 5000 جهاز دفع الكتروني, حسب مديرة التسويق والاتصال بهذا البنك العمومي.