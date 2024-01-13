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الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية: مخطط التطوير الإستراتيجي بدأ يؤتي ثماره

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 12:24     الفئـة : اقتصــاد
الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية: مخطط التطوير الإستراتيجي بدأ يؤتي ثماره

الجزائر- بدأت الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية "هولدينغ أ.سي.أس" (Holding ACS)، تحصد ثمار مخطط التطوير الإستراتيجي، الذي صادقت عليه السلطات الوصية في يونيو 2023، بعد تسجيل زيادة في رقم الأعمال والإنخراط في تطوير صناعة السيارات مع التوجه نحو التصدير، حسبما أفاد به ل/وأج الرئيس المدير العام للمجمع، سمير يحياوي.

و أوضح السيد يحياوي أن مخطط التطوير الاستراتيجي للمجمع يرتكز على إعادة هيكلة حافظته وحافظة مؤسساته وإعادة هيكلة مديونيتها وإتباع سياسة استثمارية جديدة ونجاعة تنظيمية, لافتا الى أن المخطط هو نتيجة دراسات اقتصادية عميقة أجريت سنة 2022 للقطاعات الستة التي تنشط فيها الشركة القابضة.

و سمحت هذه الخبرة الاقتصادية بالوقوف على قدرات مؤسسات المجمع بالنسبة للسوقين المحلي والخارجي, وبناء على ذلك "وضعنا استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار اتجاه السوق, التصدير, الزبون ورفع رقم الأعمال, والآن بدأنا نحصد ثمار هذه الاستراتيجية", يضيف السيد يحياوي.

في هذا الإطار, ذكر المسؤول بأن الشركة القابضة حققت رقم أعمال يقدر ب 30 مليار دج في 2023, بعد تحقيقها في 2022 رقم أعمال يفوق 28 مليار دج, أي بزيادة ب20 بالمائة (+5 مليار دج) مقارنة بسنة 2021, مؤكدا أن "هولدينغ أ.سي.أس" يتوقع ارتفاع الرقم إلى 34 مليار دج في 2024, مع هدف بلوغ 40 مليار دج آفاق 2027.

و لفت السيد يحياوي الى أن من بين ثمار مخطط التطوير الاستراتيجي أيضا, اتفاقية الشراكة التي وقعتها الشركة القابضة, في 20 ديسمبر المنصرم مع المجمع السنغالي "بي.أم.سي.أو" (PMCE) لتسويق منتجات الشركة بالسنغال ودول غرب إفريقيا, ليتم توسيع هذه الشراكة أواخر 2024 باستحداث وحدة لإنتاج الدهن وكذا مواد التنظيف.

في سياق متصل, أشار الرئيس المدير العام أن الشركة القابضة انخرطت أيضا في مسعى مرافقة صناعة السيارات في الجزائر, وذلك عبر التوقيع, في 10 ديسمبر الماضي, اتفاقية مع الشركة العالمية "سيجيت" (SIGIT) المتخصصة في صناعة الهياكل البلاستيكية والمطاطية لكبرى الشركات المصنعة للسيارات, على غرار "فيات", "سكودا", "فولكسفاغن" و"جيلي".

و تنص هذه الاتفاقية على إنشاء شركة مشتركة لإنتاج جميع أنواع المكونات والإطارات البلاستيكية والمطاطية للسيارات, على أن تمتد لاحقا إلى مجالات الطلاء والزجاج, باعتبار أن الشركة القابضة تنشط أيضا في هذين المجالين.

و نوه السيد يحياوي بأهمية هذه الاتفاقية, باعتبار أن شركة "سيجيت" وبالإضافة إلى نقل خبرتها التكنولوجية والصناعية للشركة القابضة, "جلبت معها قائمة طلبيات لعدة علامات كبرى على غرار "فيات".

و أكد الرئيس المدير العام على أن سنة 2024 "ستكون سنة التصدير, عقد الاتفاقيات, وإعطاء طابع عالمي للمجمع, لاسيما عبر تجسيد مشروع وحدة الإنتاج بالسنغال".

و يضم المجمع العمومي في حافظته 32 مؤسسة تنشط أساسا في الصناعات الكيميائية وتسيير وإعادة تثمين النفايات الصناعية الخطرة والخاصة الخطرة, وثلاث مساهمات في مؤسسات أخرى, بطاقة عمالية إجمالية تناهز 8600 عامل.

و تتمثل أهم المنتجات المصنعة من طرف المجمع في المواد البلاستيكية, الورق والكرتون, الزجاج, المنظفات, مواد الصيانة, الطلاء, منتجات النظافة الشخصية وكذا المعدات الطبية (أقنعة, كمامات, ألبسة وبدلات طبية واقية).

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 15:54
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الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية: مخطط التطوير الإستراتيجي بدأ يؤتي ثماره
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 12:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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