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المديرية العامة للضرائب تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 11:47     الفئـة : اقتصــاد
المديرية العامة للضرائب تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

الجزائر - أطلقت المديرية العامة للضرائب موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد والذي يتضمن معلومات وخدمات رقمية جديدة لفائدة المستخدمين، حسبما أفاد به يوم السبت بيان للمديرية.

و أوضح البيان أن الموقع الجديد صمم ليكون "فضاء عصريا للاتصال والتبادل مع مختلف المستعملين بحيث يضمن لهم أكثر تفاعلية وسهولة في التصفح".

و في كلمة لها بمناسبة اطلاق هذا الموقع الجديد (https://mfdgi.gov.dz), أكدت المديرية العامة للضرائب, امال عبد اللطيف, أن "العمل المنجز لم يقتصر فقط على إعطاء مظهر جديد للموقع لجعله أكثر تفاعلا, ولكن أيضا لتحسين محتواه من أجل تقديم معلومات وخدمات تتكيف مع اهتمامات المستخدمين".

و ذكرت بأن "المديرية العامة للضرائب تسعى لتزويد المستعملين بموقع عصري يتطور باستمرار ويهدف لإعلامهم يوميا وبطريقة سلسة وتفاعلية خصوصا فيما يتعلق بالجباية وبكل المستجدات المتعلقة بنشاطات الإدارة الجبائية".

و ترتكز استراتيجية الاتصال الخاصة بالمديرية -تضيف السيد عبد اللطيف- على الاعلام ومرافقة وتوعية عامة الجمهور وبشكل خاص المكلفين بالضريبة حول الخدمات التي توفرها الإدارة الجبائية لهم ولا سيما الخدمات الرقمية المقدمة وكذا التدابير الجبائية المختلفة لتشجيع ودعم الاستثمار والتسهيلات الممنوحة فيما يخص تصريح ودفع الضرائب والرسوم.

و "يقدم الموقع الجديد للمديرية العامة للضرائب عبر مختلف فقراته معلومات غنية ومتنوعة كل منها مخصص لموضوع محدد, لتزويد الزوار بأفضل تجربة مستخدم وذلك بفضل هندسة مدروسة مما يضمن التصفح سهل", حسب توضيحات المديرة.

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 13:11
كلـمات مفتـاحيــة :
المديرية العامة للضرائب تطلق موقعها الإلكتروني الجديد
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 11:47     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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