زيتوني يترأس جلسة عمل مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري

الجزائر- ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, جلسة عمل مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, تناولت تموين السوق الوطنية و تعزيز الصادرات و كذلك مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في التظاهرات الدولية, حسبما افاد به بيان للوزارة.

ويندرج هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, بحضور أعضاء من المجلس, في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية للقطاع, يضيف نفس المصدر.

وخلال هذه الجلسة, تم "التشاور وتقريب الرؤى المتعلقة بخارطة الطريق التي تعتمدها وزارة لسنة 2024, خاصة تلك المتعلقة بتموين السوق الوطنية وشبكة التوزيع وكذا التحضيرات الجارية الخاصة بشهر رمضان الكريم, بالإضافة إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين المنتجين بهدف إنشاء فروع لوحداتهم الإنتاجية في مختلف الولايات".

وفي هذا الإطار, دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى استغلال الهياكل القاعدية لأسواق الجملة الجهوية التابعة لشركة "ماقروس" لتكون بمثابة منصات توزيع لضمان تموين عادل في كل الولايات.

كما تناول اللقاء عدة محاور تتعلق بتعزيز الصادرات بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الجزائر في السوق الدولية خاصة الإفريقية, وكذا رسم خارطة الطريق الخاصة بالمشاركة الفعالة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في التظاهرات الاقتصادية الدولية وتعزيز الحضور الجزائري.

وفي ختام اللقاء, أكد الوزير على أهمية اشراك كل المنظمات والجمعيات المهنية في جعل سنة 2024 سنة اقتصادية بامتياز, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , وفقا للبيان.