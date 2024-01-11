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الجزائر/فنزويلا: السيد عرقاب يتحادث مع نظيره الفنزويلي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 18:59     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر/فنزويلا: السيد عرقاب يتحادث مع نظيره الفنزويلي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر - تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير النفط لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بيدرو رافائيل تيليشيا، حيث تطرق الطرفان الى سبل تعزيز التعاون الثنائي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان انه خلال هذه المحادثات، التي جرت بحضور سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجزائر ومشاركة سفير الجزائر بفنزويلا، بحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، منوهين بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين".

وبالمناسبة، سلط السيد عرقاب الضوء على أهمية التبادلات مع فنزويلا، من خلال "التأكيد على ضرورة تعزيز هذه التبادلات وتطويرها، لا سيما في مجالات المحروقات والتكرير والصيانة"، يقول البيان.

كما ناقش الطرفان أيضا أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات وكذلك التعاون بين البلدين في مجال المناجم.

من جهة أخرى، تناول الجانبان "التحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع انعقادها بالجزائر".

وفي السياق ذاته، رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين، لا سيما داخل منظمة الدول المصدرة  للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز "بهدف المساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز بما يخدم المصلحة المشتركة للمنتجين والمستهلكين".

من جانبه، أعرب السيد تيليشيا عن "الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتعزيز التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة، ولاسيما في المجال الطاقوي"، وفقا لبيان وزارة الطاقة والمناجم.

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الجزائر/فنزويلا: السيد عرقاب يتحادث مع نظيره الفنزويلي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 18:59     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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