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فلاحة: تكثيف إنجاز مزارع إنتاج البذور أولوية القطاع

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 16:56     الفئـة : اقتصــاد
فلاحة: تكثيف إنجاز مزارع إنتاج البذور أولوية القطاع

سطيف - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الخميس بسطيف بأن أولوية القطاع تتمثل في تكثيف إنجاز مزارع إنتاج البذور.

وأوضح الوزير لدى زيارته لشركة تطوير الفلاحة "ساقروداف" التابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية "جيفابرو" والمختصة في إنتاج مختلف أنواع بذور البطاطس ببلدية قلال (جنوب سطيف) أن "هدفنا خلال الموسم الفلاحي 2024 -2025 هو تكثيف إنجاز مزارع إنتاج البذور في كل الشعب لاسيما شعبة البطاطس قصد بلوغ مرحلة عدم الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي".

وبعد أن أفاد بأن هذا المسعى "لن ينجح إلا بانخراط الفلاحين"، أبرز السيد شرفة أنه "لابد من اتخاذ كافة التدابير وتقديم كل التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة للاستثمار في هذا المجال بغية تحقيق الهدف المنشود".

كما تطرق الوزير إلى "ضرورة الاستثمار في هذا المجال في الوقت الراهن بالعملة الوطنية أحسن من الاستيراد مستقبلا بالعملة الصعبة".

وعقب استماعه لعرض حول قطاع الفلاحة بالولاية كشف السيد شرفة بأن دائرته الوزارية "ستشرع في عملية إحصاء شامل لكل الإمكانات والقدرات المتاحة على المستوى الوطني قصد تجسيد أهداف القطاع المسطرة".

وسيواصل وزير الفلاحة و التنمية الريفية زيارته إلى سطيف بتفقد عدد من الهياكل التابعة للقطاع على غرار المشتلة الإدارية المختصة في إنتاج فسائل الشجيرات الغابية ببلدية عين آزال (جنوب سطيف) ومستثمرة فلاحية خاصة مختصة في تربية الأبقار الحلوب ببلدية التلة (شمال سطيف) علاوة على زيارة وحدة لتحويل و حفظ الفواكه والخضر ببلدية العلمة (شرق سطيف) و أخرى لتحويل الطماطم الصناعية بعاصمة الولاية.

 

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فلاحة: تكثيف إنجاز مزارع إنتاج البذور أولوية القطاع
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 16:56     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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