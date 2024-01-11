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طاقة: سونلغاز تعلن عن الانتهاء من عملية تقليص شركاتها الفرعية

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 14:43     الفئـة : اقتصــاد
طاقة: سونلغاز تعلن عن الانتهاء من عملية تقليص شركاتها الفرعية

الجزائر - أعلن مجمع سونلغاز، في بيان له اليوم الخميس، عن الانتهاء من عملية تقليص شركاته الفرعية من 34 إلى 11 شركة، بعد أن تم دمج ثلاث شركات فرعية تابعة له في فروع أخرى.

وأوضح البيان أنه في إطار المرحلة النهائية لعملية تقليص الشركات الفرعية للمجمع، تم دمج شركة كهرباء الجزائر في شركة سونلغاز-إنتاج الكهرباء، وشركة شمس في شركة سونلغاز-طاقات متجددة، وشركة أمن وحماية المنشآت الكهربائية والغازية في شركة سونلغاز-خدمات.

ويأتي ذلك تبعا لمخرجات اجتماع مجلس إدارة مجمع سونلغاز، الذي عقد أمس الأربعاء، وتكملة لعملية إعادة التنظيم والهيكلة التي باشرتها سونلغاز منذ بداية سنة 2022، والتي سمحت "بتشبيب المسيرين بشكل سلسل وتدريجي، مع حماية المكتسبات الاجتماعية للعمال وضمان تطورهم في مسارهم الوظيفي".

وبالمناسبة، ترأس الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، على احتفالية حضرها ممثلو نقابات العمال ولجان المشاركة، وإطارات المجمع، أشرف من خلالها على تنصيب الإطارات المسيرة الجديدة لشركات سونلغاز-توزيع، وسونلغاز-نقل الكهرباء ومسير المنظومة، وسونلغاز-طاقات متجددة، وسونلغاز-هندسة، وسونلغاز- خدمات بالإضافة الى تنصيب عدد من الاطارات المسيرة في الشركة القابضة.

وبالمناسبة ثمن السيد عجال "المجهودات التي يبذلها الشريك الاجتماعي من أجل ضمان استقرار مناخ العمل داخل شركات المجمع، معبرا عن شكره لجميع عمال الشركة لما حققوه من إنجازات خلال السنتين الماضيتين، لاسيما تلك المتعلقة بتجسيد البرامج التنموية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بما فيها مشاريع الربط الطاقوي للمناطق المعزولة والمستثمرات الفلاحية والمناطق الصناعية"، يضيف البيان.

 

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طاقة: سونلغاز تعلن عن الانتهاء من عملية تقليص شركاتها الفرعية
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 14:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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