مجمع الطاقات الخضراء : تعزيز المزيج الطاقوي لرفع امكانيات الجزائر في تصدير الغاز

الجزائر - دعا المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء, بوخالفة يايسي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, إلى تعزيز المزيج الطاقوي في الجزائر لرفع إمكانياتها في تصدير الغاز.

في تدخله على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، اعتبر السيد يايسي أن اقتصاد الغاز "يعد مسألة استراتيجية" نظرا للاهتمام الذي توليه الدول لهذا المورد لاسيما دول الاتحاد الأوروبي، ما دفع الجزائر الى السعي من أجل البقاء في السباق للتحكم في الأسواق الإقليمية.

كما أشار في ذات السياق إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي الذي بات "مسألة هيكلية" مشيرا إلى أهمية السياسات التي تم وضعها في السنوات الأخيرة قصد الحد من الزيادة الكبيرة في استهلاك هذا المصدر والمرتبطة خصوصا بالقطاع السكني.

وشدد السيد يايسي على الأثر الذي قد تحدثه هذه الزيادة على قدرات الجزائر في تلبية طلب الأسواق الدولية على هذا المورد وعلى ضرورة خفض الاستهلاك الداخلي للغاز في القطاع السكني قصد تحويل هذه الإمكانيات نحو القطاع الصناعي الذي من شأنه خلق الثروة ومناصب عمل.

ومن أجل خفض الاستهلاك الداخلي، دعا المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء "إلى العمل على مزيج طاقوي يجمع بين الغاز والنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة".

فيما يتعلق بالنجاعة الطاقوية، اعتبر السيد يايسي أنه من الضروري بذل جهد فيما يخص العزل الحراري للمنازل والمعدات الكهربائية المنزلية.

أما فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، دعا الى تسريع وتيرة تعميمها مشيدا بإطلاق مشاريع المحطات الكهروضوئية (سولار 1000 وبرنامج 2000 ميغاواط).

كما أبرز في ذات السياق إمكانية اللجوء إلى طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر كحلول.

ودعا ذات المسؤول إلى زيادة الإدماج المحلي في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة, مبرزا الدور الذي قد تلعبه البنوك في تمويلها، شريطة إيجاد صيغ "جذابة" تشجعها على ذلك.