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الصيد البحري : التوقيع على اتفاقية لصيانة وإصلاح السفن محليا وبأسعار تفاضلية

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 13:45     الفئـة : اقتصــاد
الصيد البحري : التوقيع على اتفاقية لصيانة وإصلاح السفن محليا وبأسعار تفاضلية

الجزائر - تم التوقيع, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على اتفاقية بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات, ومؤسسة تصليح البواخر "ايروناف", ترمي إلى صيانة واصلاح سفن الصيد البحري محليا وبأسعار تفاضلية.

ووقع على الوثيقة كل من الرئيس المدير العام لمؤسسة "إيروناف", عبد العزيز تازارورت, والمدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات, نبيل عويش, بحضور وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, وإطارات من الوزارتين.

وتسمح هذه الاتفاقية الممتدة على مدار ثلاث سنوات بصيانة وإصلاح السفن الصغيرة والكبيرة للصيد البحري وبأسعار خاصة للصيادين, وذلك على مستوى جميع موانئ الصيد في البلاد, وفق الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وبالمناسبة, أكد الرئيس المدير العام ل"إيروناف" أهمية هذه الاتفاقية التي سيكون لها أثر كبير على تطوير الاسطول الوطني للصيد البحري وبالتالي المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة.

من جهته, أشار المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات, إلى أن هذه الخطوة ستمكن من ضمان مرافقة أفضل لمهنيي القطاع لإصلاح سفنهم, من دون عناء التنقل نحو الخارج, كما ستتيح الاتفاقية لهم الحصول على امتيازات خاصة فضلا عن تقليص فاتورة الصيانة بالخارج.

وأكد السيد عويش أنه بموجب هذه الوثيقة "ستقوم الغرفة الوطنية بضمان المرافقة الدائمة لمؤسسة إيروناف للتشخيص الدائم لأسطول الصيد البحري الوطني وتوفير كل المعلومات والظروف التي تحتاجها من أجل تقديم خدمة تكون لائقة بمستوى مهنيي الصيد البحري".

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الصيد البحري : التوقيع على اتفاقية لصيانة وإصلاح السفن محليا وبأسعار تفاضلية
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 13:45     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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