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أجهزة التدفئة وكواشف الغاز: سحب ثمانية أنواع من السوق الوطنية لعدم مطابقة المعايير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 18:51     الفئـة : اقتصــاد
أجهزة التدفئة وكواشف الغاز: سحب ثمانية أنواع من السوق الوطنية لعدم مطابقة المعايير

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الاربعاء في بيان لها، عن السحب الفوري لأربعة أنواع من اجهزة التدفئة بالغاز من السوق الوطنية، تابعة لعلامات تجارية مختلفة، وكذا اربعة انواع من كواشف أحادي أكسيد الكربون، لعدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.

ويتعلق الامر بأجهزة التدفئة بالغاز للعلامات "ماكسوال" (Maxwell)، نموذج "ماكس ار جي دي 14ان دي" (Max RGP14ND)، الجهاز الحامل لعلامة "زاس توربو" (Zass Turbo)  من نوع "N26PRO"، الجهاز الحامل لعلامة "براند ارينا" ( Arina  Brand )  من نوع "KF-B131-01" و "KF-B100-04" و الجهاز لعلامة "اطلس" ( Atlas) نموذج "SIROCCO".

 أما بالنسبة لكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون، فيتعلق الأمر بجهاز الكشف الحامل لعلامة " جومبو" ( Jumbo ) ، الجهاز الحامل لعلامة " ماد ماكس" (  MAD-MAX) من نوع  "  MD-DCO-921 "، الجهاز الحامل لعلامة " براند" ( BRANDT) من نوع  " B-DETEC-CO37 " و اخيرا جهاز الكشف الحامل لعلامة " الرو" (ELRO) نموذج " RM33".  

وأوضحت الوزارة أن قرار السحب الفوري لهذه الاجهزة من السوق الوطنية، يأتي بعد التجارب المنجزة على مستوى مخابر قمع الغش التابعة لها، و ذلك في إطار مواصلة العملية الرقابية الخاصة بالتأكد من مطابقة أجهزة التدفئة بالغاز وكواشف أحادي أكسيد الكربون لمتطلبات الأمن الخاصة بها.

وأضافت ان نتائج التجارب المنجزة على الاجهزة المعنية، اسفرت عن عدم مطابقتها لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.

وعليه، دعت الوزارة جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة" التوقف عن استعمالها فورا".

كلـمات مفتـاحيــة :
أجهزة التدفئة وكواشف الغاز: سحب ثمانية أنواع من السوق الوطنية لعدم مطابقة المعايير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 18:51     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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