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السيد عرقاب يستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية آفاق تعزيز الشراكة الثنائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 18:42     الفئـة : اقتصــاد
السيد عرقاب يستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة &quot;إيني&quot; الإيطالية آفاق تعزيز الشراكة الثنائي

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، حيث استعرض الجانبان آفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك بشركة إيني، حسبما أفاد به  بيان للوزارة. 

وبحسب البيان، فقد شكل هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور كل من الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" ومسؤولين بالوزارة ومن شركة "إيني"، فرصة  للجانبين من أجل "استعراض علاقات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك بشركة إيني الإيطالية، واصفين إياها بالممتازة، وكذا آفاق تعزيزها، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الشركتين".

كما تمحورت المناقشات حول "المشاريع القائمة بين سوناطراك وإيني في مجال المحروقات والهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة وكذا فرص استثمار شركة إيني في الجزائر في مجال المنبع البترولي والغازي، ولاسيما تطوير الحقول والرفع من القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي في إطار المشاريع المبرمجة في مخطط الاستثمار المتفق عليه".

وبالمناسبة، أعرب الجانبان عن "رضاهما عن جودة العلاقات بين سوناطراك والشركة الإيطالية إيني، لا سيما في المشاريع القائمة والقادمة في الجزائر وعلى المستوى الدولي"، يضيف البيان.

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السيد عرقاب يستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية آفاق تعزيز الشراكة الثنائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 18:42     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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