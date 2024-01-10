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صناعة: السيد عون يبحث مع سفير فيتنام سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 18:29     الفئـة : اقتصــاد
صناعة: السيد عون يبحث مع سفير فيتنام سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, السيد علي عون, اليوم الاربعاء, سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية, السيد  تران كوك كانه, والذي بحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتناول الجانبان, خلال هذا اللقاء, "العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين وضرورة تطويرها أكثر في المجال الصناعي, لاسيما على ضوء قانون الاستثمار الجديد'', يضيف ذات المصدر.

وبالمناسبة, أبدى السفير الفيتنامي - حسب البيان-  "اهتماما خاصا بالإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في المجال الصناعي مما يشجع أكثر على الإستثمار  والتعاون في عدة مجالات".

من جهته أكد السيد عون على ''الحرص الكبير الذي تبديه السلطات العليا للبلاد للتعاون مع الشريك الفيتنامي وضرورة تحديد أولويات التعاون الصناعي بين البلدين", خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة 12 الجزائرية -الفيتنامية والتي ترأسها عن الجانب الجزائري السيد عون.

وعليه, اكد السيد عون أنه يتابع جميع النقاط التي تم التطرق لها خلال اشغال هذه اللجنة , مؤكدا حرصه ''على بذل مجهودات أكثر من الجانبين لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية'', وفقا للبيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 10 جانفي 2024 18:31
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صناعة: السيد عون يبحث مع سفير فيتنام سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 18:29     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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