حملة الحرث و البذر 2023-2024 تجري في "ظروف حسنة" بفضل التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية

و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية قد ترأس، في نوفمبر الماضي، اجتماعا تم خلاله التطرق إلى آخر الإجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث و البذر لهذا الموسم, لاسيما ما يتعلق بتعبئة المدخلات الفلاحية (الأسمدة والبذور) وتقييم التحضيرات القائمة ميدانيا مع ايفاد لجان تفتيشية لكل الولايات المنتجة للحبوب، حيث تم بالمناسبة إسداء تعليمات لمرافقة منتجي البقول الجافة من خلال توفير البذور ورفع المساحة المزروعة بالبقوليات.
و أعلنت الوزارة بعدها عن الشروع، بداية من 14 نوفمبر المنصرم، في إيفاد لجان تفتيش متخصصة، مكونة من إطارات مركزية وهيئات تحت الوصاية، لمتابعة ومراقبة مدى تقدم حملة الحرث والبذر عبر 34 ولاية منتجة للحبوب.