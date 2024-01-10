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حملة الحرث و البذر 2023-2024 تجري في "ظروف حسنة" بفضل التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 14:53     الفئـة : اقتصــاد
حملة الحرث و البذر 2023-2024 تجري في &quot;ظروف حسنة&quot; بفضل التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية

الجزائر - استمعت الحكومة، لدى اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، لعرض حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، "الجارية حاليا في ظروف حسنة"، بفضل تدابير المساعدة والدعم لفائدة الفلاحين التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 1 أكتوبر الماضي، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية قد ترأس، في نوفمبر الماضي، اجتماعا تم خلاله التطرق إلى آخر الإجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث و البذر لهذا الموسم, لاسيما ما يتعلق بتعبئة المدخلات الفلاحية (الأسمدة والبذور) وتقييم التحضيرات القائمة ميدانيا مع ايفاد لجان تفتيشية لكل الولايات المنتجة للحبوب، حيث تم بالمناسبة إسداء تعليمات لمرافقة منتجي البقول الجافة من خلال توفير البذور ورفع المساحة المزروعة بالبقوليات.

و أعلنت الوزارة بعدها عن الشروع، بداية من 14 نوفمبر المنصرم، في إيفاد لجان تفتيش متخصصة، مكونة من إطارات مركزية وهيئات تحت الوصاية، لمتابعة ومراقبة مدى تقدم حملة الحرث والبذر عبر 34 ولاية منتجة للحبوب.

آخر تعديل على الأربعاء, 10 جانفي 2024 14:57
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حملة الحرث و البذر 2023-2024 تجري في "ظروف حسنة" بفضل التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 14:53     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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