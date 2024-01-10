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قطاعات الصناعة و الفلاحة و الري و السكك الحديدية محور اجتماع الحكومة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 13:57     الفئـة : اقتصــاد
قطاعات الصناعة و الفلاحة و الري و السكك الحديدية محور اجتماع الحكومة

الجزائر- شكلت ملفات تتعلق بقطاعات الصناعة والفلاحة والري و تطوير السكك الحديدية محور دراسة و بحث اجتماع الحكومة المنعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:

 "ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الاربعاء 10 جانفي 2024، اجتماعا للحكومة، تناول بالدراسة و البحث، عددا من الملفات تتعلق بقطاعات الصناعة والفلاحة والري و تطوير السكك الحديدية.

وفي هذا الصدد، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنجاز مشروع مركب سحق البذور الزيتية بولاية جيجل، المنتظر تسليمه في نهاية السداسي الأول من سنة 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في استكمال هذا المشروع الهام الذي من شأنه المساهمة بقدر كبير في تلبية احتياجات السوق الوطنية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، الجارية حاليا في ظروف حسنة نظير تدابير المساعدة والدعم لفائدة الفلاحين التي أقرها السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2023.

كما استمعت الحكومة الى عرض حول مشروع طوره فريق بحث من جامعة سيدي بلعباس لمعالجة المياه المستعملة باستخدام تقنية الأوزون لإعادة استخدامها في الري الزراعي، في انتظار استكمال الدراسات الاقتصادية والبيئية اللازمة".

آخر تعديل على الأربعاء, 10 جانفي 2024 14:13
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قطاعات الصناعة و الفلاحة و الري و السكك الحديدية محور اجتماع الحكومة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 13:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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