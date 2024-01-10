شرفة يترأس الإجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة

و جاء في البيان: "تم يوم الثلاثاء 09 يناير 2024 بمقر وزارة الفلاحة، عقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيس اللجنة، حيث تم من خلاله المصادقة على الاستبيان الخاص بالاحصاء العام للفلاحة، وتحديد قائمة الاعوان المؤهلين لتاطير وتنفيذ الاحصاء حسب الفئات (ملاحظين، مراقبين، واعوان احصاء) واستخدام الخرائط لتسهيل عملية الاحصاء".

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و خلال هذا الاجتماع، أكد السيد شرفة "على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لانجاح هذه العملية الاستراتجية بالنسبة للاقتصاد الوطني" يضيف المصدر ذاته.