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شرفة يترأس الإجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 08:58     الفئـة : اقتصــاد
شرفة يترأس الإجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة

الجزائر- ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الإجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة، حيث تم دراسة عدد من النقاط منها على وجه الخصوص، المصادقة على الإستبيان الخاص بالإحصاء وتحديد قائمة الHعوان المؤهلين لتأطير وتنفيذ العملية، حسب بيان للوزارة.

و جاء في البيان: "تم يوم الثلاثاء 09 يناير 2024 بمقر وزارة الفلاحة، عقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة، برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيس اللجنة، حيث تم من خلاله المصادقة على الاستبيان الخاص بالاحصاء العام للفلاحة، وتحديد قائمة الاعوان المؤهلين لتاطير وتنفيذ الاحصاء حسب الفئات (ملاحظين، مراقبين، واعوان احصاء) واستخدام الخرائط لتسهيل عملية الاحصاء".

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و خلال هذا الاجتماع، أكد السيد شرفة "على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لانجاح هذه العملية الاستراتجية بالنسبة للاقتصاد الوطني" يضيف المصدر ذاته.

آخر تعديل على الأربعاء, 10 جانفي 2024 09:07
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شرفة يترأس الإجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 08:58     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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