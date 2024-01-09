منشآت قاعدية : السيد رخروخ يعقد اجتماعا تنسيقيا على مستوى مختبر الدراسات البحرية 

الجزائر - قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الثلاثاء بزيارة عمل الى مختبر الدراسات البحرية التابع لمجمع دراسة المنشآت, المراقبة والمساعدة, أين ترأس اجتماعا تنسيقيا خصص لعرض نشاطات المختبر و الإشكاليات التقنية المطروحة على مستوى المنشآت المينائية, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ووفقا للمصدر ذاته, عقد السيد رخروخ اجتماعا تنسيقيا حضرته الاطارات المركزية للقطاع، الرؤساء المدراء العامون لكل من مجمع دراسة المنشآت, المراقبة والمساعدة, مختبر الدراسات البحرية و المدراء العامون لكل من الشركة العمومية المتوسطية للأشغال البحرية و الوكالة الوطنية للإنجاز المنشآت البحرية و الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية وكذا إطارات ذات المختبر.

و خلال الاجتماع, استمع الوزير الى عرض حول النشاطات التي يتخصص فيها مختبر الدراسات البحرية، الذي يعتبر رائدا في مجال تصميم المنشآت وإنجاز التجارب على المجسمات الصغيرة لضمان ديمومة المنشآت في الوسط البحري، وكذا عرض يخص دراسات نموذجية للمشاريع المينائية و تصميم مشاريع لتهيئة الطرقات الساحلية.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء الى "مختلف الإشكاليات التقنية المطروحة على مستوى المنشآت المينائية والحلول الإستباقية التي يتم اللجوء اليها في ظل التحولات المناخية وتأثيرها على المنشآت البحرية", يقول البيان.

وبالمناسبة, أبرز السيد رخروخ أهمية تثمين الكفاءات والمكتسبات وتصدير الخبرات, مؤكدا على" ضرورة تدعيم مختبر الدراسات البحرية بالإمكانيات البشرية وإيلاء الأهمية لمجال التكوين والرقمنة".