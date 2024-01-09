الصناعة النفطية والغازية: الجزائر تلتزم بحزم بخفض التأثير على البيئة

الجزائر - التزمت الجزائر بحزم بخفض تأثير الصناعة النفطية والغازية على المناخ والبيئة بتجسيد مبادرات ملموسة وبذل جهود مكثفة لتقليل انبعاثاتها غازات الاحتباس الحراري، باعتمادها نهجا إراديا من اجل تحقيق ذلك، وفق ما أكده اليوم الاربعاء المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم, ميلود مجلد.

و في تصريح ل /وأج تطرق المسؤول إلى طموحات ومشاريع إزالة الكربون التي حددتها الجزائر من خلال مجمع سوناطراك خاصة لخفض الانبعاثات بنسبة 7 إلى 22 بالمائة بحلول عام 2030 وتقليل إجمالي حجم الغاز المشتعل إلى أقل من 1 بالمائة بحلول العام نفسه.

و لهذا -يضيف السيد مجلد- تبنى مجمع سوناطراك "مقاربة ارادية" من اجل خفض انبعاثاتها وتعكف في هذا الاطار على إكمال "خط الأساس" لانبعاثاتها، كمرجع لمصادر انبعاثات المنشآت المختلفة وحساب أحجام وكميات الانبعاثات.

علاوة على ذلك، انضمت سوناطراك إلى مبادرات مثل "القضاء التام على الإشعال الروتيني بحلول عام 2030" و"السعي نحو الصفر ميثان" لتقليل انبعاثات الميثان المرتبطة بعملياتها، اذ يشكل تخفيض انبعاثات الميثان خيارا فعالا ومجديا لمكافحة تغير المناخ.

كما أكد ان خفض انبعاثات الميثان يمثل خيارا فعالا و مربحا في مجال مكافحة التغيرات المناخية مضيفا ان استرجاع و تثمينCH4 (الميثان) يشكلان مصدرا طاقويا ذو قيمة اقتصادية مؤكدة.

ومن المحاور الرئيسية الأخرى، الاحتجاز الطبيعي، مع استثمار ما يقارب من مليار دولار في مشروع إعادة تشجير 520.000 هكتار على مدى عشر سنوات، مما سيتيح تخزين الكربون وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل.

علاوة على ذلك، التزمت الجزائر باعتماد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير حلول مستدامة للتحديات البيئية وقضية الحفاظ على موارد الطاقة غير الأحفورية، وبالتالي تم إطلاق برنامج طموح لتنمية الطاقات المتجددة لتركيب 15000 ميجاواط بحلول 2035 تم إطلاق 3000 ميجاواط منه كما ذكر المدير العام للاستشراف بالوزارة.

في السياق ذاته اشار السيد مجلد الى مشاريع تطوير الهيدروجين في القطاع الصناعي (40 تيرا واط/سا) في افق 2040/ 2050 مع دراسة مصادر أخرى للطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الحرارية الارضية.

واضاف أن خفض حرق الغاز و استرجاع انبعاثات الميثان و ترشيد استهلاك الغاز و الكهرباء هي من بين الاجراءات التي تم اتخاذها و التي ستسمح ليس فقط بتقليل اثر الصناعة الغازية على البيئة و لكن ايضا السماح للجزائر بالحصول على كميات اضافية من الغاز الطبيعي.