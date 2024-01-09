السيد بوغالي يشارك بطهران في الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين التابعة لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي -

إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دج لصالح شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر -

تصنيف مباني جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران ضمن التراث الوطني المحمي -

رياضة: 48 مؤسسة جامعية تشارك في البطولة الوطنية الجامعية للشطرنج -

صيد بحري وتربية المائيات: توقع بلوغ 135 ألف طن من الإنتاج في 2024 -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر -

كناب ـ بنك: إطلاق قريبا صيغة جديدة لتمويل العتاد الفلاحي -

بداري يؤكد أهمية رقمنة هياكل القطاع للرفع من مستوى الأداء -

بيبي تريكي يؤكد حرص قطاعه على تسريع وتيرة العمل لمواكبة التحديات التكنولوجية الجديدة -

اغتيال الصحفيين في غزة..محاولة مخزية و بائسة من الكيان الصهيوني لإسكات صوت الحقيقة -

4296 طالبا إستشهدوا و384 مدرسة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان الصهيوني -

حوادث المرور: وفاة 40 شخصا وإصابة 1513 آخرين خلال أسبوع -

وزارة الصحة تذكر بالإجراءات الوقائية ضد الأنفلونزا الموسمية -

عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصل عدوان الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة -

التكوين و التعليم المهنيين: العمل جار لإعادة النظر في التخصصات المتاحة و مدة التكوين -

بيئة: إنجاز 412 منشأة هيكلية في مجال تسيير النفايات المنزلية إلى غاية 2023 -

كاس افريقيا 2023: الخيول البوركينابية, المنافس الاكبر للخضر في دور المجموعات -

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف قواعد مغربية بقطاع المحبس -

فلاحة: إطلاق عملية الإحصاء العام الثالث خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية -