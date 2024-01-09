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إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دج لصالح شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 15:24     الفئـة : اقتصــاد
إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دج لصالح شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر

الجزائر - أنجزت شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر, اليوم الثلاثاء, بنجاح إصدارها الثالث من السندات, والذي بلغت قيمته 3 مليارات دج.

وأجرت شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر (Maghreb Leasing Algérie-MLA) بالجزائر العاصمة جلسة لفرز إصدار السندات توجت بجمع 3 مليارات دج, أي ما يعادل 100 بالمائة من الإصدار الاولي.

وتمت الجلسة تحت إشراف القرض الشعبي الجزائري, وسيط عمليات البورصة الذي يرافق الشركة في العملية, بحضور ممثلي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) والجزائر للتسوية (Algeria Clearing) بالإضافة إلى البنوك والمستثمرين.

وعرفت الجلسة تقديم سبع طلبات اكتتاب من طرف المستثمرين المؤسساتيين, بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دج, أي 100 بالمائة من مبلغ الإصدار الأولي.

وتم تحديد مدة الاستحقاق بخمس سنوات, بمعدل قسيمة قدره 20ر5 بالمائة, بقيمة اسمية تبلغ 10 الاف دج للسند الواحد, على أن يتم تسديد الشطر الاخير من هذا القرض بتاريخ 11 يناير 2029, وفقا للشروح المقدمة من طرف رئيس قسم مكلف بمديرية تسيير القيم المنقولة بالقرض الشعبي الجزائري, بوعلام بن كراوش.

من جهته, أكد رئيس مجلس المديرين لشركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر, الأمين سنوسي, أن المبلغ الاجمالي المحصل سيوجه بشكل خاص لإعادة تمويل نشاط الايجار المالي لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على دعم نموها وتطورها.

جدير بالذكر أن هذه العملية تأتي بعد اصدار لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) بتاريخ 26 سبتمبر 2023 تأشيرتها على المذكرة الإعلامية المتعلقة بإصدار قرض سندي من طرف شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر موجه للمستثمرين المؤسساتيين بقيمة قدرها 3 مليارات دج.

ويقود القرض الشعبي الوطني العملية بصفته وسيط عمليات البورصة المرافق للشركة وهو جزء من نقابة الاستثمار التي تتكون أيضا من بنك التنمية المحلية, البنك الوطني الجزائري, الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط, بنك الفلاحة والتنمية الريفية, بنك الجزائر الخارجي وسوسيتي جينيرال- الجزائر.

وسبق وأن شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر سابقا إصدارين للسندات في 2015  و2017 بقيمة 2 مليار دج لكل منهما.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دج لصالح شركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 15:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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