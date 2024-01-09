صيد بحري وتربية المائيات: توقع بلوغ 135 ألف طن من الإنتاج في 2024

الجزائر - تطمح وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية لبلوغ 135 ألف طن من الإنتاج الصيدي خلال سنة 2024، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، وزير القطاع، أحمد بداني.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع للسيد بداني من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية تطمح في سنة 2024 إلى "إنتاج حوالي 15 ألف طن من تربية المائيات، و120 ألف طن من الصيد البحري".

ولفت إلى أن الإنتاج الكلي من الصيد البحري وتربية المائيات وكذا صيد التونة الحمراء، بلغ سنة 2023 (إلى غاية نوفمبر)، حوالي 112 ألف طن.

واستعرض السيد بداني أمام اللجنة، كميات الإنتاج المستهدفة في إطار استراتيجية القطاع آفاق 2030، أين تستهدف الوزارة إنتاج 100 ألف طن/سنة من تربية المائيات، موزعة بين 40 ألف طن/سنة من تربية المائيات البحرية و60 ألف طن/سنة من تربية المائيات القارية (مياه عذبة).

أما بخصوص إنتاج الصيد البحري، فتستهدف الوزارة إنتاج 140 ألف طن/سنة، موزعة بين 100 ألف طن/سنة من الصيد الساحلي والصيد في عرض البحر، 31 ألف طن/سنة من الصيد في إطار اتفاقية مع موريتانيا، وكذا 9000 طن/سنة من الصيد الكبير (المياه الدولية).

وقد شهدت السنة الماضية استزراع 21 مليون و500 ألف من صغار الأسماك في الأقفاص العائمة، مقابل 19 مليون سنة 2022، أي بزيادة 5ر2 مليون من صغار الأسماك المستزرعة، يضيف الوزير.

وكشف السيد بداني عن بلوغ 42 مزرعة لتربية المائيات البحرية، منها مزرعتين جديدتين سنة 2023، وكذا انطلاق تركيب أقفاص عائمة بمزرعتين في العاصمة "لأول مرة"، لافتا إلى بلوغ 51 مزرعة منتجة لتربية المانيات في المياه العذبة، منها 10 جديدة في سنة 2023، مع الانطلاق في إنجاز 52 مشروع جديد.

وفي سياق استعراضه لأهم إنجازات القطاع لسنة 2023، أبرز الوزير إنجاز ثلاثة سفن كبيرة الحجم (35م)، وكذا 12 سفينة كبيرة الحجم في طور الإنجاز، منها سفينة طولها 42 متر لأول مرة في الجزائر.

أما في مجال التكوين، فأشار إلى بلوغ عدد الطلبة المتكونين في مختلف مدارس ومعاهد القطاع 12515 طالبا، مع تكوين 2092 فلاحا وشابا في تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، إضافة إلى مباشرة إجراءات تجسيد آلية اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية (VAEP).

وذكر السيد بداني بالحوافز التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، لافتا إلى انتهاء عملية التعويض لفائدة 73 مالك سفينة من المتضررين من سوء الأحوال الجوية في 25 مايو 2023 بموانئ ولاية تيبازة، بمبلغ يفوق 60 مليون دج.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أهمية الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، المزمع تنظيمه بمركز الاتفاقيات بوهران من 08 إلى 11 فبراير 2024، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن هذا "الموعد الاقتصادي الهام"، ستشارك فيه العديد من المؤسسات الوطنية والأجنبية، مع تنظيم ورشات وندوات دولية وإقليمية ووطنية، و"سيكون فرصة لإبراز قدرات القطاع واستقطاب استثمارات جديدة".