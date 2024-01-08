تحفيزات قانون المالية لسنة 2024 تصب في تطوير قطاع تربية المائيات

سطيف - أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الاثنين بسطيف أن التحفيزات التي جاءت في قانون المالية 2024 تصب في تطوير قطاع تربية المائيات.

وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني للاستثمار في تربية المائيات في المياه العذبة المنظم من طرف مديرية الصيد البحري وتربية المائيات و الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات، أن "قانون المالية لسنة 2024 جاء بتحفيزات عديدة لمربي الأسماك في المياه العذبة من بينها تقديم دعم مالي قدره 50 ألف دج عن كل طن منتج من سمك +التيلابيا+ كما يتم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة لمحولي هذا المنتج السمكي".

وكشف السيد بداني بالمناسبة بأنه سيتم مستقبلا تخصيص وتهيئة مساحات لتربية المائيات لفائدة المستثمرين ب 58 ولاية حيث يجري العمل حاليا لتهيئة 43 منها.

وأكد الوزير بأن دائرته الوزارية تقوم بمرافقة الشباب المستثمر في تربية المائيات تقنيا فضلا عن تكوينهم من خلال الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، وهو ما سيسمح، كما قال، برفع الإنتاج في تربية المائيات و خلق مناصب شغل لفائدة سكان المناطق الجنوبية و الهضاب العليا من الوطن على وجه الخصوص.

وفي سياق يتعلق بمجهودات الدولة الرامية لتطوير هذا القطاع، ذكر السيد بداني بأن مخطط عمل الحكومة تضمن 4 محاور أساسية تتمثل في تنمية الإنتاج البحري بصفة عامة و الرفع من قدرات تربية المائيات على أوسع نطاق و خاصة في المياه العذبة و تطوير الصيد في أعالي البحار و دعم الإنتاج البحري وتثمين المنتجات الصيدية بما في ذلك منتجات المياه العذبة وترقية الصناعة التحويلية لمنتجات الصيد البحري و الحماية الاجتماعية لمنتسبي القطاع على غرار التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي.

وقام وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ضمن زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سطيف بتفقد 19 جناحا لمعرض الصيد البحري و تربية المائيات المنظم بالمناسبة واستمع إلى عرض مفصل حول القطاع بالولاية من تقديم مديرة الصيد البحري و تربية المائيات.

وواصل زيارته بالتوجه إلى بلدية الأوريسيا أين عاين المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد القاري ثم أشرف ببلدية أولاد صابر على إستزراع حوض بمستثمرة فلاحية تابعة لأحد الخواص.