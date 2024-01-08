تنمية: برمجة انجاز 326 مرفقا عموميا عبر كافة التراب الوطني في 2024

الجزائر - أكد وزير السكن و العمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، انه تم تسطير برنامج لإنجاز 326 مرفقا عموميا خلال السنة الجارية تخص قطاعات التربية و الصحة و الأمن، خصص لها غلاف مالي معتبر، مشددا على ضرورة تدارك الضعف المسجل في مسايرة البرامج المسطرة في بعض الولايات.

وقال الوزير، في كلمة له خلال لقاء تقييمي حول حصيلة 2023 وافاق 2024 في مجال التجهيزات العمومية، انه تم تخصيص، في اطار ميزانية 2024، ما مجموعه 261 مليار دج كرخص التزام و 126,8 مليار دج كاعتمادات دفع "من شانها السماح بتجسيد البرنامج المسجل في قانون المالية 2024 و المقدر ب 326 مرفقا عموميا موزعا عبر كامل التراب الوطني".

وأوضح السيد بلعريبي، خلال اللقاء الذي عرف مشاركة مدراء التجهيزات العمومية لولايات الوطن ال58، انه جرى في ذات الاطار تسجيل دراسة وانجاز 100 مدرسة ابتدائية و 59 متوسطة و 40 ثانوية و 40 مقرا أمنيا و 30 عيادة متعددة الخدمات.

وأضاف ان الوزارة سجلت "بعنوان الإنجاز، 25 مدرسة ابتدائية و 7 متوسطات و 6 ثانويات و 13 مقر أمني و 5 عيادات متعددة الخدمات".

وأكد السيد بلعريبي ان الميزانية القطاعية ككل عرفت ارتفاعا لتصل هذه السنة الى 1104,32 مليار دج كرخص التزام، فيما بلغت اعتمادات الدفع 564,313 مليار دج.

وبعد أن لفت الى "الاهتمام البالغ" الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الى قطاع السكن و العمران و المدينة، أكد الوزير ان انجاز هذه المشاريع المبرمجة تطلب و ضع "استراتيجية محكمة كان أساسها الخبرات الجزائرية المتخرجة من الجامعات الوطنية من إطارات و مهندسين و التنسيق الدائم بين مديريات التجهيز العمومي من جهة و مديريات التربية من جهة أخرى".

في هذا المنحى، شدد السيد بلعريبي بالقول: "لن نتسامح مع من يعيق انجاز أي مدرسة او متوسطة أو ثانوية. كيف يعقل ان التلميذ يعاني من الاكتظاظ او يتنقل لمسافات بعيدة و نحن لنا الأموال و الأرضية و الإمكانيات لانجاز مدرسة بالقرب من مقر سكناه"، مشيرا الى انه تم انهاء مهام ست مدراء ولائيين للتجهيزات العمومية "ممن لم يتمكنوا من تحقيق الاهداف" المحددة لهم.

==تجهيز عمومي: اطلاق 33 مشروعا متوقفا عبر الولايات==

وفي تطرقه الى حصيلة السنة المنصرمة في مجال التجهيزات العمومية، ذكر الوزير ان "سنة 2023 سجلت تأخرا و ضعفا في انجاز المرافق العمومية"، حاثا بالمقابل على مضاعفة الجهود "واستكمال كل المشاريع المسجلة و استهلاك اعتمادات الدفع" بالنسبة لسنة 2024، خصوصا مع وجود "متابعة صارمة للانطلاق في هذا البرنامج".

وذكر في ذات الخصوص ان هناك 33 مشروعا متوقفا عبر عدد من الولايات، موضحا انه، و من خلال برمجة اجتماعات تنسيقية دورية، تم الاتفاق على الانطلاق في جميع هاته المشاريع بالإضافة الى توزيع المرافق التربوية المزمع إنجازها.

كما عرج السيد بلعريبي على عدد من المشاريع التي يشرف عليها القطاع وذات البعد الوطني، سواء المنجزة او تلك الموجودة قيد الاشغال، و منها ملاعب ميلود هدفي بوهران، و نيلسون مانديلا بالعاصمة، و ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، هذا الأخير الذي "انتهت به الاشغال كليا في انتظار اصدار شهادة المطابقة له مثلما هو معمول به في مختلف المشاريع"، يوضح الوزير.

أما معلب الدويرة فيشهد "تقدما في الاشغال بنسبة 90 بالمائة "بفضل السواعد الجزائرية التي تسهر على تسليم هذا المشروع الحيوي في الاجال المحددة".

وبشأن مشروع المدينة الإعلامية "ميديا سيتي" بالعاصمة، و الذي تم وضع حجره الأساس في يوليو الفارط، فقد انطلقت به اشغال التهيئة، يضيف السيد بلعريبي مبرزا ان هذه المنشاة تعد "صرحا إعلاميا نطمح ان يكون منارة لإعلاء صوت الجزائر عاليا بين الأمم".