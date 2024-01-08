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وهران: الصالون الدولي العاشر للصيد البحري و تربية المائيات من 8 إلى 11 فبراير

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 15:19     الفئـة : اقتصــاد
وهران: الصالون الدولي العاشر للصيد البحري و تربية المائيات من 8 إلى 11 فبراير

 وهران - ستقام الدورة العاشرة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات "سيبا" بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران من 8 إلى 11 فبراير القادم، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال، حسبما علم اليوم الاثنين من المدير الولائي للقطاع، منور مغني صنديد.

وأوضح ذات المسؤول أن هذه الطبعة الجديدة، التي تنظمها الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، ستعرف مشاركة فاعلين اقتصاديين من مختلف مناطق الوطن ومؤسسات عمومية ذات العلاقة بالقطاع على غرار حرس السواحل ومؤسسات تسيير الموانئ ومحافظة السواحل، فضلا عن أجانب مهتمين بالشراكة في هذا المجال.

و أضاف السيد مغني صنديد أن عدة بلدان ستكون حاضرة في هذه التظاهرة، على غرار البرتغال وفرنسا والنرويج وتركيا وإسبانيا ، مشيرا الى أن إيطاليا ستكون حاضرة بقوة، حيث سيشارك العديد من الفاعلين الاقتصاديين.

وستشارك المنظمة العربية للتنمية الزراعية في صالون "سيبا" بتنشيط ملتقى حول التكوين في مجال الصيد البحري و تربية المائيات سينظم ما بين 9 و11 فبراير على مستوى المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات لبئر الجير.

كما ينتظر إقامة ورشات عمل على هامش المعرض، حول مواضيع مختلفة، مثل الضمان الاجتماعي لمهنيي الصيد البحري، والتكوين في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وخاصة فرص العمل والاستثمار في هذا المجال.

وذكر نفس المسؤول أن موضوع الاستثمار سيحظى باهتمام خاص، مع عدة مداخلات حول التسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، وكذا التحفيزات التي جاء بها قانون المالية 2024.

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 15:22
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وهران: الصالون الدولي العاشر للصيد البحري و تربية المائيات من 8 إلى 11 فبراير
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 15:19     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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