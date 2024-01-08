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استهداف انتاج 3000 طن من منتجات تربية المائيات في المياه العذبة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 15:09     الفئـة : اقتصــاد
استهداف انتاج 3000 طن من منتجات تربية المائيات في المياه العذبة

 سطيف - أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني اليوم الاثنين بسطيف سعي قطاعه بلوغ خلال سنة 2024 كمية 3000 طن من منتجات تربية المائيات بالمياه العذبة.

وأوضح السيد بداني خلال إشرافه على ملتقى وطني حول الاستثمار في تربية المائيات في المياه العذبة وزيارة المعرض المتنوع المنظم لفائدة المستثمرين والمنتجين في تربية المائيات بدار الثقافة هواري بومدين بمدينة سطيف ضمن زيارته لهذه الولاية, بأن وزارته تعمل على بلوغ منتجات تربية المائيات بالمياه العذبة عتبة 3000 طن سنة 2024 و الى رففعها إلى أكثر من 60 ألف طن في آفاق 2030 .

وأشار السيد مرابي إلى أن الصيد القاري في السدود والمسطحات المائية يكتسي أهمية كبيرة كونه يمثل أكثر من 80 % من اجمالي الإنتاج السنوي للأسماك في المياه العذبة ويمارس من طرف أكثر من 47 صيادا محترفا وأكثر من 2000 من الهواة, مؤكدا حرص الوزارة على المرافقة التقنية لمهنيّي الصيد القاري عبر استغلال الهياكل والإطارات التقنية للقطاع عبر 6 محطات للصيد القاري المتواجدة بمحاذاة السدود.

وببلدية أوريسيا, تفقد الوزير محطة تجريبية لتربية المائيات تابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات التي تحمل اسم المجاهد المتوفي حضار الطيب والتي تمكنت من إنتاج ما يزيد عن 38 مليون يرقة من سمك الشبوط بمختلف أنواعه.

كما عاين الوزير، ببلدية أولاد صابر، مشروعاً لتربية المائيات في الأقفاص العائمة بالحاجز المائي بوشطاط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 طنا سنوياً من سمك البلطي والصندر.

واختتم السيد بداني زيارة العمل والتفقد بالعودة إلى بلدية سطيف والاشراف على لقاء بمهنيّي تربية المائيات والصيد القاري، حيث استمع لمقترحاتهم وانشغالاتهم، قبل تراسه اختتام الملتقى الوطني حول الاستثمار في تربية المائيات في المياه العذبة.

آخر تعديل على الإثنين, 08 جانفي 2024 15:12
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استهداف انتاج 3000 طن من منتجات تربية المائيات في المياه العذبة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 جانفي 2024 15:09     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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