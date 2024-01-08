الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي: توقيع اتفاقيتين لفائدة مهنيي السياحة والصناعة التقليدية

الجزائر - وقع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي اتفاقيتي شراكة وتأمين مع كل من الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والمهن والوكالة الوطنية للصناعة التقليدية والسياحة, تتضمن عدة مزايا لفائدة مهنيي هذا القطاع, حسبما أفاد به اليوم الاثنين, بيان للشركة.

وتهدف الاتفاقيتين "للمساهمة الفعالة والملموسة في تنمية قطاع الصناعة التقليدية والسياحة, وتطوير النشاطات المهنية المرتبطة بالقطاع الاقتصادي, وذلك من خلال توفير المرافقة فيما يتعلق بالتأمينات وتسيير المخاطر".

وبموجب هاتين الاتفاقيتين الموقعتين الخميس الماضي "يلتزم الصندوق عن طريق شبكته المتضمنة 70 صندوق جهوي وأكثر من 550 مكتب محلي, بضمان التغطية التأمينية ضد مجمل الأخطار المرتبطة بنشاطات الهيئتين, مع تقديم مزايا وخدمات وتسعيرات تفضيلية لمهني قطاع الصناعة التقليدية والسياحة, وذلك من خلال مرافقتهم وتوفير التغطية التأمينية المتلائمة مع احتياجاتهم الحقيقية, ولأملاكهم وللمسؤوليات المترتبة عنهم, وكذا عن طريق التكفل بالأخطار المرتبطة بنشاطاتهم", وفقا للمصدر ذاته.

كما يمكن للصندوق في إطار الاتفاقيتين "التدخل عن طريق إطاراته التقنية وخبرائه لتقييم الأخطار والتوعية للوقاية منها, وكذا حماية الأملاك المؤمنة وذلك ضمن أقرب الآجال".

ولتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه التأمينات لضمان استدامة نشاطات الصناعة التقليدية والمحافظة على التراث الوطني, سيتم تنظيم أيام تحسيسية وإعلامية من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لفائدة منخرطي هاتين الهيئتين, وفقا للمصدر ذاته.