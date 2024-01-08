فتح التسجيلات للحصول على بطاقة المقاول الذاتي إبتداء من 20 يناير

الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي عن إطلاق عملية التسجيلات قصد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي في 20 يناير الجاري.

و أوضحت الوكالة على صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي أن "تاريخ 20 يناير 2024 سيكون موعدا مهما بالنسبة لأصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين في الجزائر مع إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي والمنصة الخاصة بالتسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي".

يذكر أنه تم تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي بموجب القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الاساسي للمقاول الذاتي.

من جهته, يحدد المرسوم التنفيذي 23-197 المؤرخ في 25 مايو 2023 قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز الجديد وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي, فيما يحدد المرسوم التنفيذي 23-196 تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها.

يقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دج. وفي حالة تجاوز رقم أعماله لهذا السقف لمدة ثلاث سنوات متتابعة, ترفع عن الشخص صفة المقاول الذاتي.

و تشمل قائمة النشاطات سبعة مجالات رئيسية وهي الاستشارة والخبرة والتكوين, الخدمات الرقمية, الخدمات المنزلية, الخدمات الموجهة للأشخاص, خدمات الترفيه والتسلية, الخدمات الموجهة للمؤسسات, الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.

تستثنى من قائمة النشاطات المهن الحرة (مثل الطبيب والمحامي) والمهن والنشاطات المقننة (مثل المحاسب المعتمد) والحرفية (كحلاقة الشعر).

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و يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات بحصوله على صفة المقاول الذاتي, من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري, الاعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط, ونظام ضريبي تفضيلي, حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 5ر0 بالمائة من رقم أعماله, كما ورد في قانون المالية ل2024, فضلا عن التغطية الاجتماعية.

و نجد من بين المزايا أيضا فتح حساب بنكي تجاري, إضافة إلى مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا, تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط.

و بموجب الإطار القانوني للمقاول الذاتي, تم استحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي التي أسندت لها مهمة مرافقة ومراقبة أنشطة المقاولين الذاتيين, لاسيما من خلال إنشاء سجل وطني خاص بهم.

و تتكفل الوكالة أيضا بتسليم بطاقة المقاول الذاتي, تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.

و يتعين على الراغب في الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي بلوغ السن القانونية للعمل, وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما, وأن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.