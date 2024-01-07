المقاولون الذاتيون يستفيدون من نظام ضريبي تفضيلي بموجب قانون المالية 2024

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه, اليوم الاحد, إجتماعا لمجلس الوزراء, أن الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية يهدف "إلى تأطير مجموعة واسعة من الأنشطة, تشمل خدمات الأعمال والخدمات الاستشارية والتكوين, على أن يستفيد المقاولون الذاتيون من نظام ضريبي تفضيلي, بموجب قانون المالية 2024", حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أنه بخصوص بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية, شدد الرئيس تبون على "ضرورة ألا يكون هناك تداخل فيما بين مهن المقاولاتية وبعض المهن الحرفية الحرة, حتى لا تتأثر", مبرزا أن نظام المقاولاتية الذاتية يهدف إلى "تأطير مجموعة واسعة من الأنشطة, تشمل خدمات الأعمال والخدمات الاستشارية والتكوين, على أن يستفيد المقاولون الذاتيون من نظام ضريبي تفضيلي، بموجب قانون المالية 2024".

كما ثمن، بذات المناسبة, "توجه الدولة نحو خلق المزيد من الفضاءات الخلاقة للشغل والثروة, معتبرا المقاولة الذاتية قيمة مضافة، للشباب حاملي المشاريع والطاقات المبدعة".

ولفت رئيس الجمهورية كذلك الى أن صفة المقاول الذاتي ستسمح للشباب بالاستفادة من إعفائهم من الزامية التسجيل في السجل التجاري كإجراء اداري مبسط لإنشاء نشاطهم وإدارته وسيكتفون بمسك حساباتهم من خلال سجل مرقم ومؤشر عليه, وفق المصدر ذاته.

ويوفر النظام الجديد للمستفيدين من صفة المقاول الذاتي التغطية والضمان الاجتماعيين - يضيف البيان- مبرزا ان رئيس الجمهورية وجه ب "ضرورة أن يحظى جهاز المقاولة الذاتية بحملة إعلامية للتعريف به وبامتيازاته, بهدف استقطاب الشباب والمشاريع معا".