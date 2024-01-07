رئيس الجمهورية يأمر باستحداث مخابر في الموانئ والمطارات لضمان المراقبة الصحية للمواد المستوردة

الجزائر - أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، اليوم الاحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات تقضي بإيلاء الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة، موجها باستحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أنه بخصوص عرض حول الإجراءات المتخذة لمراقبة وفرة المواد الواسعة الاستهلاك، "أكد السيد الرئيس على الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة، للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون".

كما أصدر رئيس الجمهورية تعليماته لوزير الفلاحة والتنمية الريفية بإيلاء "الأهمية الكبرى للمراقبة الصحية للمواد المستوردة، باستحداث مخابر تحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، التي يعهد إليها السهر على احترام المعايير الصحية في استيراد اللحوم والمواد الغذائية"، وفقا للبيان.